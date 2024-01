Dimite la presidenta y fundadora de Balears Diversa por la «pasividad y decepción» en la lucha LGTBIQ+

La presidenta y fundadora de Balears Diversa, Laura Durán, ha anunciado este miércoles su dimisión de la asociación debido a la «decepción de algunos aliados» del colectivo y de los partidos políticos así como la «pasividad» que ha visto en la lucha LGTBIQ+.

«Me despedí del proyecto cuando empecé abrir los ojos tras un problema de salud mental. Intenté aguantar en la asociación, pero no pude. Me di cuenta que estaba siendo un sacrificio y muchas personas se aprovecharon de mí», ha comentado en declaraciones a Ultima Hora tras conocer su dimisión.

El lunes, día 29, a las 12.00 horas, celebrarán la asamblea general de socios para convocar nuevas elecciones, cuya única candidatura, hasta este momento, es la de John Kosí, que es el vicepresidente de la asociación y que en el pasado estuvo vinculado al PP muy poco tiempo.

La asociación Balears Diversa hará seis años este agosto desde su constitución. Laura Durán agradece todo lo que ha conseguido junto a su equipo y el avance en las políticas LGTBIQ+, entre ellas que estuvo en la redacción de la primera proposición de la ley trans, desde 2017. «Ha habido pasividad en las propuestas y por parte de la dirección alta de Podemos del Ajuntament en su momento», lamenta.

En su comunicado, ha expresado, precisamente, que «los partidos de izquierda no saben sumar derechos y que «la derecha no fue un problema porque ni siquiera tuvieron fuerza legislativa. Han estado 8 años bajo nuestra sombra, bajo nuestras suelas de los zapatos y no han conseguido absolutamente nada», menciona.

Durán, que seguirá involucrada en las políticas LGTBIQ+ y en el avance del colectivo, se mantendrá con un perfil bajo en Balears Diversa pero que, en paralelo, quiere revivir la Unidad Cívica por la República así como reenganchar con el nuevo equipo de Podemos.