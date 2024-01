El día previo a la inauguración de Fitur se convierte cada dos años en una auténtica prueba de fuego para captar a empresarios de uno y otro lado, representantes de patronales y políticos de todo tipo de pelaje y color. El hecho de que coincidan en la misma mañana en el recinto ferial de Ifema la Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo (CIMET) y el Foro de Exceltur, hace dudar a muchos, pero Exceltur siempre gana por goleada. Y no se trata de desprestigiar a ninguno de los dos eventos, ya que CIMET consigue atraer a los ministros de los principales países donde las cadenas hoteleras de Baleares tienen intereses. Y había morbo por saber si el ministro cubano de Turismo, Juan Carlos García, iba o no a acudir. Cuba se encuentra en precario y pide ayuda a las cadenas mallorquinas para salir del paso y García intentó en su intervención calmar los ánimos. Tanto es así, que en el Foro de Exceltur los comentarios sobre la delicada situación del Gobierno cubano no presagia nada bueno. Hay carencia de todo y los turistas tienen que apechugar con esta situación sí o si. Estos eventos no escapan a la mirada y atención de los principales grupos bancarios españoles, ya que los contactos en los anexos al centro de convenciones de la zona Norte del recinto de Ifema es un auténtico zoco económico. CaixaBank, Santander y Banca March desplazan a sus primeras figuras y ejecutivos, en el que los territoriales de Baleares copan los primeros lugares. Es un año complicado y hay mucho en juego, de ahí la sintonía bancaria con el sector turístico.