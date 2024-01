Marga Prohens carga contra el crecimiento en plazas desde 2015: «No es sostenible»

El vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, que moderó algunos de los debates de este martes, tuvo palabras críticas contra determinados enfoques del impuesto de turismo sostenible (ITS). «La ecotasa no resolverá el problema endémico de la falta de financiación de los municipios», aseveró, para advertir de que «si al sector turístico le toca ser el pagano, para eso no queremos ecotasa». En relación al turismo sostenible», destacó que ahora la prioridad no debe ser el márketing para atraer más turistas, «sino el márketing interno: cuidar al ciudadano y a los trabajadores del sector».