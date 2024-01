Las Urgencias de Son Espases son las séptimas que más quejas reciben de España por una «gestión deficiente». Así lo ponen de manifiesto los datos facilitados por el Defensor del Paciente, una entidad fundada en 1997 y que está integrada por «un grupo de personas afectadas - nosotros o nuestros familiares - por algún tipo de mala praxis médica». En este sentido, argumentan que las plantillas de los profesionales de Urgencias «se encuentran en una situación de continuo malestar, estrés y agotamiento (tanto mental como físico). Son servicios con deficiencias similares durante repetidas etapas del año: pacientes hacinados por falta de espacio, insuficiente número de camas, horas de espera hasta recibir asistencia, colapso brutal, etc.».

La citada entidad expone que «para 'sanear 'las cifras, el Govern balear ha ideado el ‘Plan de Abordaje Integral de Listas de Espera’ con un presupuesto de 45 millones de euros, pero hasta finales de 2024 no dará sus frutos si es efectivo». Además, denuncia que «la falta de personal sanitario continúa en el disparadero por igual en Ibiza, Formentera y Menorca, donde los médicos de familia no quieren ir por el precio de la vivienda. Por lo tanto, el Govern no debería escurrir el bulto y tendría que aunar fuerzas por estabilizar la cartera de profesionales, invertir en Atención Primaria, así como abordar la Salud Mental -descuidada por la escasez de psicólogos y psiquiatras-».

Algunas mejoras

No obstante, el Defensor del Paciente reconoce en su informe que Baleares registra la cifra más baja de denuncias desde que la citada entidad elabora este informe, por debajo de la media de los casos que se producen en la última década. En concreto, al año se suelen dar 216 casos, por lo que se han producido 49 menos de lo que es habitual. Desde el Defensor del Paciente exponen que «el análisis del IB-Salut está en la diana por culpa de las listas de espera. El retraso medio para cirugía se mantiene hasta alcanzar los 122 días, por encima de la media nacional. Por consiguiente, son 13.861 pacientes los que la acrecientan. Los servicios de cirugía general y digestiva, cirugía ortopédica y traumatología, oftalmología y otorrinolaringología son los procesos quirúrgicos donde los valores repuntan con mayor número de pacientes».