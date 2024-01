Nadie quiso perderse la presentación del nuevo hangar de Globalia en el Adolfo Suárez Madrid-Barajas, pero no todos pudieron disfrutar de un vuelo Madrid-Salamanca en el recien llegado Boeing 787-9 Dreamliner. Ser recibido en la puerta del avión por el mismísimo Juan José Hidalgo, acompañado de dos azafatas, mientras suena de fondo el ‘California Dreaming’ de The Mamas and The Papas (después vendrían el ‘Dreamer’ de Supertramp y el ‘I have a Dream’ de Abba) no está al alcance de cualquiera y le pone a uno el cuerpo de VIP para todo el día y más allá. A sus «82 años y medio», el titán de Villanueva del Conde, arropado por tres generaciones de familiares, ejerció de alma de la fiesta, se hizo fotos con tutti quanti y casi suelta la lagrimita cuando el comandante hizo una aproximación en pleno vuelo para que los pasajeros pudieran apreciar de cerca las beldades de Salamanca, maniobra certera que fue correspondida con sentidos aplausos. Fue la única vez que logró sentar al respetable, lo que no habían conseguido antes ni el jamon salmantino, ni el cava Parxet ni el paso por distintas áreas de turbulencias. Ya en tierra, los que no se quisieron perder el festejo fueron José Luís Rodríguez Zapatero y José Bono, que le cedió su móvil al incombustible Ruiz Collado para inmortalizar el encuentro con Hidalgo y su ex presidente. El mítico Ronaldo Nazario, metido a presidente del Valladolid, arrancó desde la banda para conseguir una foto con el patrón de Globalia y se coló con destreza entre los ejecutivos para estamparle un beso que llevaba olor a gol. Una muestra más de cariño para un ‘dreamer’ que aprendió de muy pequeño que vivir es soñar despierto.