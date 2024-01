Baleares empeora su nivel de inglés, pero Palma escala en el ranking

Baleares es la séptima comunidad autónoma con mejor nivel de inglés de España, según los datos de 2023 del Índice del Dominio de Inglés de la empresa internacional Education First, un ranking que evalúa las habilidades con este idioma por países y regiones. El informe de 2022 situó al Archipiélago en quinta posición, por lo que el conocimiento de esta lengua ha caído ligeramente, a pesar de que en ambos años las Islas obtuvieron 538 puntos.

Este dato, según informa la compañía, mantiene a Baleares en la franja intermedia de la clasificación que engloba a todas las regiones. Sin embargo, como la media española ha ido variando, en 2022 esta puntuación situó a las Islas por debajo de la media, que entonces fue de 545 puntos. No obstante, el Archipiélago, obteniendo 538 puntos en 2023, superó la media estatal, fijada en 535 puntos. De esta manera, España ocupa la posición número 35 del mundo en cuanto a dominio de inglés, según el análisis anual de Education First, que clasifica este resultado como un nivel «medio» de dicho idioma. Los dos años anteriores España ostentó la posición número 33.

«Nos hemos dormido, tenemos el mismo nivel de inglés que hace diez años, mientras, por ejemplo, Portugal ha avanzado 20 puestos en el mismo periodo de tiempo. No estamos donde deberíamos estar si queremos ser una referencia mundial en atracción e inversión, porque necesitamos más personas preparadas y un dominio del inglés real, no un dominio medio como el que tenemos actualmente», afirmó el director general de Education First España, Xavier Martí.

En cuanto a las ciudades, Palma, con una puntuación de 559, se situó en 2023 en la quinta posición del ranking, por lo que ha escalado dos posicione y se sitúa por encima de la media nacional y en la franja alta de competencia. Vigo, Gijón y Oviedo, con 579, 575 y 570 puntos respectivamente, se encuentran a la cabeza de ranking. «Es importante destacar que ninguna región ni ciudad española obtiene la clasificación ‘Muy Alto’», señalaron desde la empresa.