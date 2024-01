El diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa ha explicado las enmiendas de su grupo a la proposición de ley de vehículos con conductor conocida como 'ley del taxi', que incluyen la propuesta de limitar las licencias por persona física o jurídica que opere VTC, como ocurre con los taxis. Rosa cree que la propuesta legislativa «puede reducir una desigualdad fuerte entre el sector del taxi y la competencia desleal de las plataformas de VTC» y además lanza el mensaje desde el Parlament de que «en Baleares no todo vale, que hay unas normas y que se han de cumplir».

MÉS respalda la proposición de ley planteada por el grupo socialista y ha presentado enmiendas «para profundizar en un mayor punto de equilibrio entre ambos sectores», ha explicado Rosa en una rueda de prensa. El grupo ecosoberanista quiere introducir el requisito de licencias máximas por persona física o jurídica, de manera que, si los taxis solo pueden operar dos, y una tercera si disponen de un vehículo de especial accesibilidad, «que lo mismo se aplique a los VTC».

La proposición de ley recoge la doble exigencia de licencia, un requisito avalado por el Tribunal de Justicia de la UE, pero el diputado de MÉS plantea mejorar la redacción de esa parte para que quede claro «que sea cada isla donde se ha dado la autorización la única donde se puede prestar servicio». Ha insistido en que la prestación del servicio de VTC tiene que ser en la isla donde se haya dado la autorización y ha puesto como ejemplo a evitar que «ahora mismo hay vehículos autorizados en Ibiza que están trabajando en Mallorca y no puede ser».

El diputado de MÉS reclama además transparencia en las tarifas de los vehículos de las plataformas, que sean publicas y no sean discriminatorias, porque hay estudios según los cuales las tarifas de Uber discriminan barrios con menos transporte y a las mujeres. Rosa ha afirmado que «las empresas pueden definir sus tarifas pero deben ser públicas y conocidas por los ciudadanos». MÉS per Mallorca plantea también modificar el régimen sancionador de las VTC «porque ahora no las hay si circulan sin seguro o licencia por ejemplo».

En cuanto al decreto ley de Vivienda, cuyo plazo de enmiendas también finaliza, Rosa ha subrayado que MÉS lo cuestiona de forma generalizada porque considera que «no arregla los problemas de Baleares, no conseguirá reducir el precio ni facilitar más acceso a la vivienda, sino que creará más problemas».

Ha presentado enmiendas con la intención de «evitar que la futura Ley de Vivienda que se derive del decreto cree nuevos problemas en las barriadas más densas», de manera que pide una excepción del aumento de viviendas en zonas densamente pobladas, como Pere Garau, Can Capes, Son Gotleu y Camp den Serralta de Palma, «con problemas como para que encima se añada incremento poblacional». Además Rosa considera «imprescindible» que un 30 % de las viviendas que se produzcan a raíz de esta ley se reserve para alquiler para menores de 35 años, tanto las que se deriven del aumento de altura de los edificios como de la transformación de locales o de la reconversión de establecimientos turísticos.