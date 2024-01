El estudio Parámetros demográficos básicos de la población de mapache (Procyon lotor) en Mallorca concluye que esta especie invasora está naturalizada en la Isla y que ha superado la fase inicial crítica de establecimiento. El trabajo de investigación, que tiene como autores a Nil Lassnig, Esperança Perelló, Samuel Pinya (los tres, de la UIB), Gabriela Picó y Víctor Colomar (ambos, del Consorci per a la Recuperació de Fauna de les Illes Balears, Cofib) fue presentado y ha sido publicado con motivo de las VIII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (2022-23), organizadas por la Societat d’Història Natural de Balears.

El estudio señala que desde el primer trabajo sobre la presencia del mapache en Malllorca (2019) se han producido cambios en la proporción de sexos, con una mayor presencia actual de machos. Sin embargo, otro cambio es el aumento considerable del porcentaje de hembras maduras que se están reproduciendo. Los autores destacan que estos cambios son similares a procesos de invasión donde la especie también se ha naturalizado, como el caso de Japón, «lo que pone de manifiesto la necesidad de un mayor esfuerzo en su control».

Un ejemplar de mapache, en cautividad en Mallorca.

De hecho, desde la llegada del mapache a Mallorca, en 2006 (a la Península llegó en 2001), se lleva a cabo unacampaña de control de la especie por parte del Cofib, más intensa desde 2014. Un convenio de cooperación con el Grup de Recerca d’Ecologia Interdisciplinària de la UIB permite analizar los datos de los individuos capturados y extraer resultados que puedan servir al estudio científico y a la gestión de la especie. Así, a partir de esos resultados, queda claro que la especie se ha naturalizado en Mallorca, hasta el punto que los datos en la proporción de sexos como en el potencial reproductivo son similares a los de Estados Unidos, su zona natal.

En el período 2006-2021, se han capturado un total de 1.068 ejemplares en Mallorca. El individuo capturado más pequeño medía 27,3 centímetros de longitud, mientras que el de mayor tamaño alcanzó los 75 centímetros. El estudio refleja que el 86 % de las hembras capturadas sexualmente maduras habían lactado o estaban lactando, cuando en 2019 eran el 40 % de las observadas.

El mapache es una especie omnívora oportunista que puede adaptar su dieta a los alimentos disponibles (huevos, anfibios, invertebrados, frutas u hortalizas), depredando tanto fauna como flora, y entra en competencia por los recursos con las especies autóctonas. En el interior de ejemplares capturados en Mallorca se han encontrado papel de aluminio y plásticos, lo que significa que también busca alimentos entre los residuos urbanos.

Además de Japón, el mapache se ha consolidado como especie invasora en Rusia, Irán, Azerbaiyán y Uzbekistán, y prácticamente ha colonizado toda Europa a causa del comercio de mascotas y pieles, siendo catalogada como una de las especies más invasoras de todo el continente. Por si fuera poco, hay evidencias del mapache como vector de parásitos y enfermedades que pueden afectar a los humanos, los animales de granja y la vida salvaje autóctona.

Samuel Pinya, uno de los autores, ya advirtió en su momento de que «el mapache no es el que aparece en Pocahontas. Tras su apariencia simpática, puede morder, arañar y transmitir parásitos y enfermedades como la rabia a los humanos. Si alguien ve un ejemplar, no debe intentar atraparlo. No es un animal doméstico ni de compañía. Es un animal salvaje y quien quiera atrapar un ejemplar, lo que no sería fácil, se expone a mordeduras y arañazos. Lo que hay que hacer es llamar al Cofib o al 112».

La entrada del mapache en Mallorca como especie invasora se debió a una fuga de un zoo local situado en la Serra de Tramuntana y a individuos que eran mascotas particulares.