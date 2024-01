La presión en las Urgencias de los centros de salud crece un 30 % en dos semanas

El pasado martes un total de 10.185 personas acudieron a los servicios de urgencias de los centro de salud de Mallorca, lo que implica un crecimiento de más del 30 % de la presión asistencial respecto a las 7.696 personas atendidas dos semanas antes, justo el 27 de diciembre.

La cifra, que fluctúa según el día (el crecimiento no es siempre tan marcado) confirma la tendencia al alza de resfriados y gripe, algo que no pasa desapercibido ni por los profesionales sanitarios, ni por el grueso de la población, ¿quién no conoce a alguien que haya enfermado?

Este dato refleja además la explosión de infecciones por virus respiratorios que afecta de forma más acentuada a otras comunidades y que en Baleares ya se hace notar en el sistema sanitario aunque todavía le quede un largo recorrido de ascenso.

Desde la gerencia de Atención Primaria confirmaban este jueves este notable incremento de pacientes que acuden a las Urgencias de los centros de salud con patologías leves respiratorias. El Sindicato Médico ha advertido esta semana que está siendo el servicio más comprometido porque es donde faltan más profesionales. A este respecto, IB-Salut recuerda que el refuerzo de un médico y un enfermero en todos los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) que se produjo a causa de la pandemia se ha consolidado durante los fines de semana, si bien se está monitorizando la presión asistencial por si hay que tomar más medidas.

Hospitales

La afluencia de pacientes en las Urgencias hospitalarias ha crecido también pero en menor medida. La afectación está siendo más elevada en los comarcales que esta semana ya han tenido que derivar casos a Son Llàtzer, aunque este escenario de tensión sigue bajo control. Este jueves acudieron a las Urgencias hospitalarias 1.540 personas, si bien el porcentaje de casos que necesitan ingreso todavía es bajo y roza el 12 %. A mediodía había 90 pacientes esperando una cama en los hospitales públicos, siendo Son Llàtzer el de mayor presión, con 38 personas pendientes.

La previsión es que el virus se siga expandiendo en las próximas semanas, tras las reuniones navideñas y con el inicio del curso escolar. Hasta el momento la incidencia más elevada se está dando entre los niños menores de cinco años, seguidos de la siguiente franja etaria, por lo que lo esperable (siempre sucede así) es que la vuelta al colegio potencie la transmisión.

El año pasado el pico de la epidemia de la gripe tuvo lugar durante la primera quincena de febrero que es lo que parece que sucederá también este año, de ahí que se insista en las recomendaciones para evitar el contagio.