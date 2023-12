Sustituye a Maria Antònia Font al frente de Salut Pública, una de las direcciones generales más complejas del Govern, sobre todo tras la pandemia de COVID. Elena Esteban aplaude el papel de su antecesora en este sentido, pero también es crítica con las medidas que se dejaron sin tomar.

¿Vuelve la COVID?

Está muy estable con alguna fluctuación. Lo que sí se ve ya es el ascenso de la gripe, aunque aumentarán las dos. La nueva variante de la COVID es más transmisible y esperamos un repunte. Hay inmunización entre la población pero hay que seguir protegiéndose.

Uno de los problemas es que la campaña de vacunación para las dos enfermedades no cuaja.

Sólo una de cuatro personas (un 25 %) se está vacunando de COVID y es muy poco. Creo que hay fatiga y que existe la percepción de que la enfermedad es más leve pero es una cuestión de probabilidad, cuantos más contagios habrá alguno cursará grave y necesitará ingresar. Nosotros no damos ninguna vacuna por perdida.

¿Han pensado en hacer un cambio de estrategia?

Es necesario. Si seguimos haciendo las cosas como ahora tendremos los mismos resultados. La campaña de vacunación debe diseñarse con antelación, antes de verano y hay que darle una vuelta al diseño.

¿Por qué hay vacunas como la de gripe pediátrica que se ponen menos?

La cobertura es del 15 % en menores de 5 años, aunque entre los menores de 2 es más alta, casi el doble. Se intenta hacer una captación activa, el problema es que los niños sanos no van al médico y cuesta más.

Baleares fue la última comunidad en poner los anticuerpos contra el VRS, causante de la bronquiolitis.

No quiero asumir las culpas que no me tocan, aprobarlos fue la primera decisión que tomé nada más incorporarme, el 8 de agosto. Es cierto que la compra por comunidades se hizo de diferente manera, algunas no cambiaron de color político y otras actuaron con excepcionalidades, no según la ley de contratación, por eso fuimos los últimos.

Habrá nuevos cambios en el calendario de vacunación?

Seguimos siempre las indicaciones que marca la Ponencia de Vacunas. Se está estudiando la del rotavirus pero no sabemos nada.

¿Está en funcionamiento la Agencia de Salut Pública?

Sí pero creemos que los estatutos necesitan una revisión porque está asumiendo todas las competencias de la dirección general. Debe servir para ser capaz de detectar cualquier problema de salud, diseñar las líneas de actuación para afrontarlo y transmitirlas pero hay que darle una vuelta. Estamos mirando otros modelos y contamos con la opinión de los jefes de servicio para tener una estructura que no vacíe de contenido a la dirección general.

¿Quién la dirige ahora mismo?

Nadie. Está nombrado el consejo rector pero no hay director.

¿Qué más se sabe de la intoxicación alimentaria en cuatro colegios de Palma?

Quedaron afectados 149 niños y cinco profesores. La actuación fue muy rápida. Al día siguiente los inspectores fueron a la empresa aunque estaba cerrada por vacaciones. Les hemos requerido la documentación para hacer las evaluaciones como son encuestas a manipuladores de alimentos, su protocolo de seguridad alimentaria... Hay que determinar si ha habido negligencias o ha sido un accidente.

¿La empresa seguirá operando el próximo 8 de enero cuando empiece el colegio?

Podría suspenderse su actividad de forma cautelar en función de los resultados. Estamos en contacto con la Conselleria de Educació.

También hay muchos brotes de sarna, ¿saben cómo erradicarlo?

Siguiendo las indicaciones de salud. Hay muchísimos casos y hay que hacer algo pero también es verdad que se ha trabajado mucho sin conseguir encontrar la tecla.

Valore la gestión de su antecesora, sobre todo durante la pandemia de COVID.

Fue un momento muy complicado, ya se lo dije a ella durante el acto de relevo. Hay que felicitarla.

¿Salimos mejor preparados?

No. Hemos perdido una ventana de oportunidades, sino los datos de vacunación reflejarían otra cosa.



¿No deberíamos prepararnos para una posible nueva pandemia?

Sí. La estrategia One Heatlth trabaja en ello. El 50 % de las enfermedades transmisibles son de origen zoonótico por lo que se trata de tener un sistema potente de vigilancia que capte rápido los problemas.

¿Cuáles serán los retos en Salut Pública de esta legislatura?

Uno de los más importantes es conseguir el recambio generacional, la plantilla es mayor así que traer y fidelizar a profesionales es importante. Queremos implementar la perspectiva One Health a la salud pública incorporando a otros perfiles profesionales como los biólogos, biotecnólogos o veterinarios. Hay que seguir trabajando con la promoción de la salud y ampliar los entornos saludables en las empresas; insistir en las campañas de vacunación y en los cribados... Balears participará en el proyecto piloto Cassandra de cribado de cáncer de pulmón a nivel nacional que, como condición para participar, implicará la deshabituación tabáquica.

¿Qué conoce del nuevo plan nacional de antitabaco?

Todo lo que sea reducir el hábito es bueno pero lo que tenga que implantarse necesitará de diálogo con los sectores implicados. De todas formas la estrategia del tabaco y las adicciones ha pasado a ser competencia de la dirección general de Salut Mental.