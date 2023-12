Podemos elegirá a principios de 2024 una nueva dirección, vacante desde la renuncia de la que gestionó el último ciclo electoral celebrado en las Islas –autonómicas de mayo y generales de julio– y en la que perdió sus principales cargos. Los principales cargos de Podemos en las Islas son el de la diputada autonómica Cristina Gómez, única representante del partido morado en un Parlament de 59 escaños, y Lucía Muñoz, única edil de un pleno formado por 29. Ambas fueron elegidas por Unidas Podemos, la marca con la que se presentaron en coalición con Esquerra Unida (EU).

Lucía Muñoz dirige el comité técnico, o gestora provisional, que lleva la dirección del partido morado en las Islas. Un partido con unos 5.000 inscritos –según datos que facilita Iván Sevillano, que lleva la organización en la comisión gestora, aunque precisa que votaron menos de 2.000 en la última elección interna– y que está pendiente de conocer la fecha en que se celebrarán las primarias previas a la asamblea general. En una conversación con este diario, Muñoz da a entender que se presentará al cargo que dejó Antònia Jover. Ambas fueron diputadas por Balears en el Congreso.

«Será una decisión colectiva, pero si la militancia quiere, optaré a ser coordinadora», precisa. En la misma situación que Balears (con una gestora) se hallan otras cinco comunidades.

Muñoz dice ser consciente del papel de Podemos pero afirma que «la militancia está volviendo a reconectar» y que «sin un Podemos fuerte va a ser muy complicado que la izquierda vuelva a gobernar en Balears».

No ve que la fórmula Sumar tenga futuro para un proceso autonómico y local y dice que sin olvidarse de políticas locales –indica que en Palma está volcados en recuperar el bus gratuito y evitar que las propuestas de Vox se adueñen del gobierno del alcalde ‘popular’ Jaime Martínez– su apuesta son las elecciones europeas de junio de 2024. La propuesta de la dirección estatal para que ex ministra Irene Montero encabezara la candidatura se supo durante la última reunión de militantes de Podemos en las Islas antes del inicio de las vacaciones.

Treinta círculos

Iván Sevillano, que fue candidato de Unidas Podemos al Consell, indica que «la militancia está volviendo después del golpe que representó el resultado electoral». Y considera que «lo que se está viendo respecto a la actitud de Sumar con nuestro partido» demuestra que la formación morada es necesaria. Afirma que las europeas serán un buen momento para «reorganizarse» y que para esa campaña electoral –aunque vendrá marcada por la dirección estatal– existirá ya una dirección potente en Balears. Ahora mismo hay 30 círculos en las Islas y tres estructuras insulares (una por isla) que no existen en otras comunidades autónomas.

Además de representación mínima en el Parlament y el Consistorio de Palma, Podemos tiene otros dos representantes en ayuntamientos de Mallorca y cinco en Eivissa. Forma parte de agrupaciones de electores en Mallorca. La diputada Gómez –que cederá su escaño a un representante de Esquerra Unida en mitad de la legislatura– afirma que está centrada en la política balear, «y en hacer llegar la voz de Menorca»– y que no se plantea otros objetivos. Gómez también participa en la gestora, a la que pertenece igualmente el ex líder del partido en Palma y ex secretario general de Memoria Democrática, Jesús Jurado.