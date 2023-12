Idoia Ribas: «El Partido Popular no tiene una política definida clara absolutamente en nada»

Esta entrevista empezó a gestionarse hace dos meses, fue confirmada y luego aplazada. Primero, por las diferencias entre el PP y Vox sobre la proposición no de ley para la libre elección de legua en los colegios; después por el bloqueo al techo de gasto y la crisis en el grupo parlamentario y la negociación posterior. Idoia Ribas (San Sebastián, 1978) ha aceptado conversar con este periódico y elegido el día siguiente a la aprobación en el Parlament de los primeros Presupuestos del Govern de Marga Prohens, unos Presupuestos que recogen todas las reclamaciones del partido ultra, también los 20 millones de euros para el primer trimestre de aplicación del plan piloto para elegir la lengua en que se impartirán las clases. Ribas es la portavoz del grupo parlamentario de Vox. Y añade, «porque a otros se les pregunta por su experiencia académica y a mí no», que es licenciada en Derecho, Ciencias Políticas y Administración. Este periódico utiliza el nombre oficial de la comunidad autónoma, Balears, aunque la portavoz se refiere en todo momento a Baleares.

Siempre me he preguntado, y más a la vista de la aprobación de los Presupuestos, por qué Vox no está en el Govern.

Porque nosotros tenemos un acuerdo de investidura por el que Vox se abstiene para que el Partido Popular pueda gobernar.

El de Baleares es el único gobierno presidido por el PP con el apoyo de Vox donde su partido se quedó fuera. ¿Insistieron poco?

Ha quedado demostrado que no es necesario participar en los gobiernos para incidir en la política autonómica. Nosotros no hemos venido aquí para calentar sillas sino a incidir en la mejora de la vida de los ciudadanos.

¿No insistieron demasiado en participar?

Yo creo que la negociación se llevó a a cabo de manera correcta y ese es el acuerdo que hemos hecho valer para los Presupuestos.

Ustedes han dicho que eran sus Presupuestos y agradecieron el apoyo del PP. ¿Hubieran votado que ‘no’ de no haber obtenido lo que pedían?

Por supuesto. Bueno, no sé si el voto hubiera sido que no, pero desde luego la abstención y su efecto habría estado ahí, que es lo que paso en el trámite de su debate en la comisión antes de llegar al pleno.

¿Y de verdad estos Presupuestos son los de Vox?

Estos Presupuestos recogen la conjunción de los programas electorales del Partido Popular y de Vox, que es lo que es lo que los ciudadanos han querido.

Vox defendía en campaña cerrar IB3 y usted está cada lunes hablando en IB3.

Confiamos en que el nuevo director general de IB3 hará una política distinta a la que se ha hecho hasta ahora para que IB3 sea una televisión que represente a los ciudadanos y que sirva para promocionar el sector audiovisual de Baleares, algo que, hasta ahora, desgraciadamente no ha hecho.

¿Un gobierno debe tener televisiones pública o no?

Pues no necesariamente, pero lo que pactamos en el acuerdo de investidura fue lo que he señalado antes: una televisión que represente a los ciudadanos y promocione el sector audiovisual. Somos socios leales, apoyamos la propuesta de dirección.

«Que alguien me califique de ultraderecha me parece absurdo. Yo no soy ninguna ultra sino una persona que cree en la legalidad», asegura.

Y cuestionaban el Institut Balear de la Dona y tiene 300.000 euros más de presupuesto.

Claro, pero es que Vox no está gobernando en Balears, está en un acuerdo de investidura por el que gobierna el Partido Popular. Por eso los Presupuestos no son ni los de Vox ni los del Partido Popular, sino los de la conjunción de los dos.

¿Por qué retiran subvenciones a los sindicatos?

No nos parece justo que unos sindicatos [se refiere a CCOO y UGT] reciban subvenciones y otros no. No entendemos por qué todos los ciudadanos, con sus impuestos, tienen que sostener los gastos de determinadas asociaciones. Ni sindicales ni patronales. Y es algo que venimos reivindicando desde que Vox tiene representación en este Parlamento. Y ahora, afortunadamente, lo hemos conseguido. Y los 400.000 euros previstos se dedicarán a la discapacidad.

Los Presupuestos prevén 35 millones para subvenciones nominativas. La consellera Cirer dijo que esa es una vía para mantener las ayudas.

Una cosa es que haya convocatoria de subvenciones, a las que se presenten las entidades que crean que se tienen que presentar y un equipo técnico las valore, y otra son adjudicaciones nominativas directas a sindicatos y patronales, que es lo que hemos suprimido.

Hay 20 millones para la elección de lengua ¿Y si la mayoría de la gente elige catalán?

Bueno, hay libertad, no tenemos ningún problema en que la gente que quiera pueda estudiar en catalán, faltaría más. Queremos libertad, libertad para elegir la educación de nuestros hijos y libertad para elegir la lengua en la que queremos que se eduquen. Eso es lo que pasa en todo el mundo menos en las regiones de España donde existen lenguas cooficiales.

¿La lengua materna debería ser la de la primera enseñanza?

Siempre que así lo elijan las familias. Y más, si son oficiales.

Baleares es tierra de inmigración. ¿Aplicamos eso a suecos, ingleses o árabes, y que se eduquen en su lengua?

Es que aquí las lenguas oficiales son el español y el catalán. No podemos exigir que los poderes públicos impartan clases en todas las lenguas del mundo, pero sí en las oficiales.

Hace dos meses Vox tenía ocho escaños, tenía otro secretario general, tenían posiciones diversas sobre el techo de gasto y sobre la relación con Madrid. ¿Ha cambiado la situación?

Todo el grupo votó lo mismo, votaron que no. Otra cosa es el debate previo que se da antes de cualquier votación. El problema es que algunos han aprovechado ese debate interno para hacer ver que hay una división, pero eso no es verdad. Esa persona que abandonó el grupo no lo hizo por el voto que emitió, él era libre para votar lo que quisiese. Y votó que no.

¿Fue una crisis por el control del dinero y las dietas del grupo?

Eso es falso. Las asignaciones se utilizan para gastos del grupo, como todos.

El presidente del Parlament dijo que no era de extrema derecha sino ‘libertario’. ¿Y usted?

Pues, sobre todo, me defino como una persona práctica que cree en la justicia y en la libertad, y en España, y en su unidad.

Pero Vox está más a la derecha que el Partido Popular. ¿O no?

Es que yo no puedo definirme en la derecha o en la izquierda. Yo lo que sé es cuáles son mis principios, mis ideas y mis valores y lo que defiendo. Que alguien me califique de ultraderecha me parece absurdo. Yo no soy ninguna ultra, sino una persona que cree en la legalidad y en el cumplimiento de la leyes.

Vox empieza su campaña electoral en Galicia pidiendo el voto porque dice que el PP hace políticas próximas a la izquierda

Lo que yo creo es que el Partido Popular no tiene una política definida clara absolutamente en nada. A veces parece que son un partido liberal pero cuando gobiernan hacen todo lo contrario. Rajoy hizo eso y se fue de vacaciones.

¿Esa oficina lingüística que han conseguido es un comisariado?

No, es una oficina para que las administraciones públicas respeten la libertad lingüística. Y no afectará a las empresas ni a la vida particular, lógicamente.

¿La dirigirá alguien elegido en Vox Baleares o en Vox Madrid?

Eso es lo de menos. Somos el mismo partido. Lo que importa es que sea competente.

¿Quieren estar en el Govern?

Eso no está sobre la mesa. Gobierna el PP con el apoyo de Vox. No hemos puesto al Partido Popular para que cambien las personas sino las políticas.

¿Derogarán la ley de Memoria?

Sí, presentaremos una proposición de ley para su derogación al inicio del periodo de sesiones. Esa ley coarta la liberad de la gente, la libertad de pensamiento y la de opinión.

¿Cómo la coarta?

Porque establece una verdad oficial y la gente tiene libertad y puede interpretar la historia como mejor le parezca.

Cuestionan la política de género

Las políticas de género son un invento de la izquierda para enfrentar hombres contra mujeres. Todos somos iguales ante la ley y si una persona sufre una discriminación debe ser amparada.

¿Las mujeres no han sido históricamente discriminadas?

Históricamente, sí. Pero yo tengo 45 años y llevo 45 años haciendo lo que me da la gana.

¿Puede haber libertad sin estar garantizada la igualdad?

Es que la igualdad está conseguida y si alguien es discriminado, por ser hombre, por ser mujer, por su condición religiosa o lo que sea, debe denunciarlo.