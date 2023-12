Conseguir cita para pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Mallorca es prácticamente imposible a corto plazo: para los turismos no hay ninguna disponible hasta algún día suelto de mediados de enero y para las motocicletas hasta mediados de febrero, según han informado desde el Consell de Mallorca. La única excepción es la estación móvil de Calvià que tiene huecos este viernes para las motos. No obstante, se trata de datos facilitados el 20 de diciembre, por lo que pueden sufrir modificaciones si se han realizado nuevas reservas desde entonces.

En el caso concreto de los turismos, en la estación de Son Castellò (Palma) sólo se puede conseguir hora para pasar la revisión del coche el 31 de enero, en febrero -a día de hoy- no hay nada y hay que esperar al periodo comprendido entre el 6 y el 27 de marzo para encontrar un sitio. En la otra estación de la capital balear, la de Can Pastilla, no hay disponibilidad hasta el 21 de enero; posteriormente, hay que esperar hasta el tramo que oscila entre el 26 y 29 de febrero; ó el del 4 al 27 de marzo.

En el caso de Inca, las únicas citas disponibles son para el 16 y 31 de enero; el 5 y el 26 de febrero; y del 11 al 29 de marzo. Especialmente crítica es la situación en Manacor, donde hay que esperar hasta el mes de marzo, concretamente al periodo que va del 13 al 27.

Las motos aún tienen que esperar más

El caso de las motocicletas es aún más complejo, ya que en Son Castelló no hay citas hasta el tramo que va del 6 al 27 de marzo. En Can Pastilla quedan para los días 27, 28 y 29 de febrero y, posteriormente, para el periodo comprendido entre el 4 y el 27 de marzo. En Inca hay que esperar para hacer una reserva al 15-29 de febrero ó del 4 al 29 de marzo. Mientras que en Manacor los huecos libres están entre el 23 y el 29 de febrero y del 4 al 27 de marzo.

Herencia recibida

Desde el actual equipo de gobierno del Consell de Mallorca han culpado de esta situación al Pacte de izquierdas que gestionó la pasada legislatura. En este sentido, han asegurado que «las listas de espera en mayo y junio superaron en algunos momentos los 80 días». Además, han recordado que «en agosto se tuvo que prorrogar el contrato de la estación móvil de Calvià por la vía de la urgencia, que concluía en julio y el anterior equipo de gobierno lo dejó sin tramitar y con la orden de cierre firmada por el anterior conseller Iván Sevillano. Ello supuso poder liberar unas 20.000 citas hasta finales de año».

También se ha prorrogado el contrato de todo el servicio de ITV hasta mediados de 2024, cuando se debe realizar una nueva adjudicación, que ronda los 16 millones de euros, y que desde la institución insular han asegurado que supondrá «mejoras en el servicio». En este sentido, han destacado que «la prórroga del contrato de servicio habilitaba 180.000 citas hasta agosto». Además, han resalado que «en octubre y noviembre se abrieron las estaciones algunos sábados, el máximo que se pudo y tras las negociaciones con la concesionaria y los sindicatos».

Más vehículos obligados a pasar la ITV

Desde la Institución insular han añadido que hay más vehículos obligados a pasar la ITV, debido al envejecimiento del parque móvil de la Isla. La previsión es que en 2023 se lleven a cabo 30.000 inspecciones más de las previstas. Además, ha resaltado que se ha incrementado el número de motos, que en estos momentos van a las mismas líneas de inspección que los coches o los camiones.