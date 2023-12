Alarma entre los padres de alumnos del colegio Maria Antònia Salvà, de Son Sardina, tras notificar este jueves a mediodía varios casos de náuseas, diarrea y vómitos entre quienes se quedaron el día anterior en el comedor. El centro ha comunicado a la Conselleria de Salut hasta 16 afectados (aunque podrían ser más) por una posible intoxicación alimentaria a causa del servicio de comedor.

De momento, el departamento de Seguridad Alimentaria confirma que se trata de un brote, que probablemente surge por el servicio de catering y que ha abierto una investigación. El alimento bajo sospecha es un arroz caldoso que se sirvió de menú.

Además, según Salut, la misma empresa realizó el servicio a un segundo colegio, el de Son Anglada, donde parece que no se sirvió la comida al presentar mal aspecto. Educació por su parte señala también el CEIP Cas Capiscol como posible afectado y no se descarta tampoco el CEIP Aina Moll, aunque no figura todavía entre lo afectados.

Salut iniciará este viernes el estudio del caso poniéndose en contacto con la empresa responsable y advierte de que no podrá seguir con la producción hasta que se haya hecho la pertinente investigación. Tal y como marca el protocolo, en caso de detectar irregularidades quedaría sujeto a posibles sanciones.