Los trabajadores del sector de la construcción harán jornada intensiva en julio y agosto en Baleares a partir del próximo año. Así lo ha confirmado UGT tras la firma del Convenio de la Construcción de Baleares y el Calendario laboral.

«UGT FICA ha conseguido por fin este año una de las reivindicaciones por la que llevamos luchando muchos años, incorporar al calendario laboral del 2024 la jornada intensiva durante los meses de julio y agosto», informa el sindicato.

«Creemos que este acuerdo de jornada intensiva en verano protege a casi 55.000 trabajadores de un sector que sufre una altísima siniestralidad laboral, muy fuertes cargas de trabajo que se ven agrabadas durante las horas altas de calor en los meses de verano y una escasez de inversiones en prevención de riesgos laborales por parte de las empresas», explica Roberto Sedano.

El sindicato anuncia además que el Convenio de la Construcción de Baleares 2022-2026. Incluye las tablas de aportaciones por parte de las empresas a los planes de pensiones, concretamente las indemnizaciones de despido (que se abonarán en los siguientes 10 días), la subida del plus extra salarial, plus de herramientas, plus de ropa de trabajo, dietas y kilometraje y el pago de las horas extra. También una subida de categoría para operadoras de grúas y conductores de maquinaria.