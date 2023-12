García se muestra «orgullosa» del presupuesto de Salud y recalca que cumple "a rajatabla" la ley de eutanasia

La consellera de Salud, Manuela García, ha asegurado este miércoles que se siente «orgullosa» del presupuesto de Salud y ha recalcado que cumple «a rajatabla» la ley de eutanasia, en relación a una partida de cinco millones de euros introducida por Vox en materia de cuidados paliativos.

Durante el debate de la sección 18 correspondiente a la Conselleria de Salud y secciones y entidades afines en la segunda sesión del Debate de Presupuestos, la responsable de Salud ha intervenido en una cuestión incidental y se ha detenido en la enmienda de los de Abascal para cuidados paliativos y asistencia espiritual. Sobre esta cuestión, Manuela García ha negado que esta partida suponga de alguna manera ir en contra de la práctica de la eutanasia, argumentando que los cinco millones derivan del mandato legal de que todos los pacientes puedan acceder a cuidados paliativos dignos y, llegado el caso, acudir a la eutanasia.

«Están mezclando 'ous con caragols'», ha afirmado después de que la diputada del PSIB Patricia Gómez haya acusado a PP y Vox de introducir esta enmienda «en contra de una de las medidas más demandadas». La consellera ha lamentado que «decir no» a estos presupuestos es «decir no a que se dediquen a Salud 1 de cada 3 euros, no a oncología en Ibiza, a Son Dureta, a Verge del Toro, a promoción de la salud, no a la Dirección General de Salud Mental, no a la vacunación y no a la atención a la cronicidad.

La responsable de Salud ha añadido que las cuentas de su departamento desmontan el mantra de la incompatibilidad de bajar impuestos e incrementar el presupuesto sanitario y ha recriminado las políticas del anterior Govern anterior en materia de infraestructuras afirmando que «Son Dureta se inaugurará cuando esté». La socialista, por su parte, ha afirmado que las cuentas de Salud para el ejercicio de 2024 no contienen hoja de ruta y ha resaltado incluso que son «continuistas» respecto a los Presupuestos del Pacte.

«No íbamos tan mal como pensábamos», ha añadido. Gómez ha traído a colación las críticas que recibió por los niveles de vacunación recordando que a día de hoy solo se haya vacunado a un 9% de la población. «Tienen socios negacionistas de las vacunas y quien se acuesta con negacionistas al día siguiente puede levantarse con gripe o con covid», ha añadido. Sobre las manifestaciones de la primera jornada, Patricia Gómez ha afirmado que «no sabe Vox cuando se arrodilla por quién pide, porque por los más vulnerables seguro que no».

La diputada del PSIB ha criticado igualmente la creación de una dirección general de Salud Mental asegurando que se trata únicamente de un cambio de estructura de algo que funcionaba «perfectamente». En la misma línea, la diputada de Més per Menorca Joana Gomila ha reclamado una estrategia global de Salud Mental transversal y en coordinación con todas las consellerias implicadas.