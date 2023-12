Bauzá responsabiliza a la izquierda de la dependencia del turismo ya que han gobernado 16 de los últimos 25 años

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha lanzado este martes que la izquierda «alguna responsabilidad tendrá» sobre la saturación turística y la dependencia del turismo ya que «de los últimos 25 años, al menos 16 han gobernado». Así se ha expresado Bauzá en respuesta a los posicionamientos de la oposición sobre la diversificación económica y la necesidad de buscar alternativas al turismo, durante el debate del presupuesto de la Conselleria en el pleno del Parlament.

El conseller ha defendido que cree «firmemente en el trinomio de Turismo, Cultura y Deporte», que «establece sinergias positivas entre las tres direcciones generales». A continuación, ha centrado su discurso en exponer el detalle del presupuesto de cada área de su Conselleria. El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha protestado señalando que ya presentó el presupuesto en Comisión y que la oportunidad de intervenir en el pleno es para contestar a los grupos que presentan enmiendas de totalidad.

En este sentido, Bauzá, de quien también depende la política lingüística, ha eludido responder a las acusaciones de la oposición sobre los «ataques» y la «persecución» del Govern al catalán. El conseller sí ha aprovechado su intervención para poner en valor el acuerdo entre PP y Vox, «la primera y la tercera fuerza política de esta tierra». Momentos antes, desde el PSIB, el diputado Álex Pitaluga había comparado la relación entre PP y Vox con una relación tóxica de pareja, y se ha preguntado si terminará «en un matrimonio político» con la entrada de Vox en el Govern.

«Para relaciones tóxicas, la de su partido con Bildu, con Puigdemont, con Esquerra Republicana, con Junts», le ha respondido el diputado del PP José Luis Mateo, que ha avisado de que el PSOE está «introduciendo dos caballos de Troya en el Gobierno de la nación». La diputada de Vox María José Verdú también ha salido al paso de las críticas al acuerdo entre PP y Vox: «Vox es la tercera fuerza de esta Comunidad Autónoma, y como tal, queremos que se nos respete, a nosotros y a todos nuestros votantes». «Vox no calla», ha dicho Verdú, que ha añadido que sólo bajan la cabeza «ante el Rey de España».

En el debate, el PSIB también ha cuestionado que se relacionen las áreas de Turismo, Cultura y Deportes sino que «simplemente suman los diferentes presupuestos. Un presupuesto enfocado a la promoción turística y poca cosa más, sin ideas, sin proyecto».

Castells, por su parte, ha remarcado que el proyecto de la Conselleria no ataja problemas como la masificación turística, la degradación de recursos naturales o la sobrepoblación. «No sólo no hay ninguna intención de luchar contra ello, sino que se acepta como un mal contra el que no se puede luchar. Dependemos del turismo, pues qué le vamos a hacer», ha ironizado.

En la misma línea, el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha alertado de que Baleares «ha sobrepasado la capacidad de carga», «no sólo desde el punto de vista de los residentes sino de los visitantes», por lo que ha cuestionado que se incrementen los fondos para promoción turística. Mientras, la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha defendido una enmienda para «caminar hacia el decrecimiento turístico», reduciendo fondos de promoción turística para invertirlos en medidas sociales.