Vox ha acusado al portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Jaume Alzamora, de «lanzar bulos» por la publicación de un vídeo del belén viviente de la Misericordia en el que suena de fondo 'Els Segadors', himno nacional de Cataluña. Según ha señalado la formación en una nota de prensa este lunes, la consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha trasladado a Vox que se trata de un vídeo falso en respuesta a una solicitud realizada por Vox en la que le pedían explicaciones por este asunto. Después de conocer los hechos, el portavoz de Vox en la institución insular, Toni Gili, ha criticado la «vergonzosa actitud» del conseller de MÉS. «Es asqueroso que un político que cobra cada mes un sueldo pagado por los mallorquines pierda el tiempo editando videos falsos», ha añadido. Asimismo, Gili ha considerado que «lo que debe hacer es dedicar sus horas a hacer mociones en pro de los mallorquines, que para eso cobra, y dejar de lanzar bulos».

Además, ha criticado que Alzamora «se ha delatado», refiriéndose a que «lo que le importa a MÉS es hacer chascarrillos y no dedicarse a mejorar el día a día de los mallorquines». «A mí me daría asco que un compañero de Vox se dedicara a lanzar bulos», ha dicho Gili. Igualmente, ha explicado que cuando vieron el vídeo en redes sociales «hicieron lo que había que hacer», es decir, «denunciarlo y pedir explicaciones». «Si ahora resulta que el vídeo es un 'fake' y 'Els Segadors' no sonó en el belén de la Misericordia quien tiene que estar avergonzado es quién ha lanzado el bulo», ha añadido Gili. Por último, ha destacado que desde Vox están «felices» de «comprobar que el PP tiene los mismos intereses y que van en la misma senda, unidos».

El portavoz de Vox en el Consell había pedido explicaciones este lunes a Roca porque desde el partido no entendían «a qué venía tal disparate» después de ver el vídeo publicado el pasado fin de semana por Alzamora en un mensaje en la red social X (antes Twitter). Igualmente, en la nota de prensa previa a conocer que el vídeo era falso, Gili lamentaba que «este no es el primer incidente de similares características acontecido en un departamento gestionado por el PP en el Consell», haciendo referencia a que «alguien sin identificar colgó en el balcón de la dirección insular de Familias una bandera del colectivo trans con una clara intencionalidad de provocación».