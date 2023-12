PP y Vox tienen ya prácticamente cerrado el acuerdo para aprobar los Presupuestos con el ‘sí’ de la formación de extrema derecha a cambio de que los ‘populares’ acepten la mayor parte de los 34 enmiendas que presentaron a las cuentas, algunas de ellas ya incorporadas al texto. El PP ya ha transigido en que haya una partida de 20 millones de euros para la elección de lengua en las aulas a partir del curso que viene y este dinero no saldrá de las cuentas de educación, sino que se detraerá del dinero que se destinaba a la amortización de deuda.

El escollo principal sigue ahora en dos flecos «importantes», según fuentes de la negociación. Uno de ellos es la partida destinada a subvencionar a sindicatos y organizaciones empresariales de las Islas, que se seguirá negociando hasta el final aunque el PP ya ha asumido que deberá aceptar esta enmienda. No se descarta que después se busque algún tipo de fórmula para que reciban estas ayudas.

El otro gran escollo está en el paquete de medidas fiscales que ha presentado Vox y que suponen un coste de unos 100 millones de euros que dejará de ingresar el Govern. Ese es otro problema porque el PP alerta de que ese dinero debe salir de algún otro apartado de las cuentas y ahora mismo se está negociando de dónde.

Las medidas fiscales

En relación con estas medidas fiscales se presenta otro problema porque el PP debe aceptar las enmiendas tal y como están, sin opciones de proponer rebajas, como por ejemplo, que las desgravaciones que propone el PP sean menores y que las deducciones sean más bajas. Para que esto sea posible, el debate de esta nueva propuesta, que técnicamente se conoce como transacción, debe ser aceptada por los todos los grupos parlamentarios y eso es algo que ahora mismo no está nada claro.

Vox propone desgravaciones de un 30 % en los ingresos de los propietarios de pisos que los alquilen, con un máximo de 3.600 euros al año, y una desgravación de un 40 % en los gastos por cuidados a personas dependientes, también con un máximo de 3.600 euros al año. Para negociar esa rebaja y que se menor, todos los partidos deben aceptar que se incorpore y se vote.

El PP ha tenido que transigir ante Vox debido a la posibilidad de que en el pleno del martes el diputado de Formentera, Llorenç Córdoba, vote con la izquierda. En ese caso, se produciría un empate entre la izquierda y la derecha y a Marga Prohens ya no le basta con una abstención de sus socios, sino que necesita un voto favorable. Córdoba ya ha anunciado que ya no dará un apoyo incondicional al PP, pero no ha querido adelantar cuál será el sentido de su voto

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se refirió el sábado a la negociación de los Presupuestos en la cena de Navidad del partido, que congregó a más de 1.200 militantes. «Aunque ahora nos encontremos en la recta final para a negociación de los presupuestos, pueden tener la tranquilidad de que el Govern solo negocia enmiendas, no leyes de amnistía ni referéndums en Ginebra», dijo Prohens. La presidenta del partido en Balears añadió que 2023 ha sido el año del cambio en las instituciones, ya que el PP ha logrado recuperar el Govern, además de los cuatro consells y el gobierno en 40 municipios de las Islas.