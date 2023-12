En Mallorca el Ministerio tiene otros frentes abiertos con sedes judiciales. El más avanzado es el que tiene que ver con los nuevos juzgados de Manacor, un proyecto que lleva una década abierta y que parte de la cesión de unos terrenos por parte del consistorio para construir un nuevo inmueble. El proyecto ya está redactado y el Ministerio ha solicitado licencia de obras para comenzar la construcción. El último obstáculo surgió hace unos meses con un problema en la parcela, a la que le faltaban unos metros cuadrados para poderlos destinar a aparcamientos. Una vez que el Ajuntament solventó ese problema no hay ninguna traba en principio para que puedan comenzar las obras para sustituir unas sedes obsoletas desde hace años.

El problema con la sede de la Fiscalía es diferente. El edificio que ocupa el Ministerio Público pertenece a la comunidad autónoma que lo cedió en el año 2005 a Justicia. Esa cesión, fue en principio por diez años y se prorrogó. Terminaría dentro de dos años y, el Ministerio tendrá que negociar de nuevo con el Govern si se prolonga o se busca otra alternativa mientras se construye el nuevo edificio judicial y se decide si se traslada allí o no a los fiscales, una demanda que se formuló en su momento.

La otra obra que tiene pendiente el Ministerio en las Islas son los juzgados de Ciutadella, que ahora mismo están en antiguas viviendas y en condiciones pésimas. El ejecutivo central tiene ya cedido el solar para la construcción y los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene deberían contar con una partida para impulsar el proyecto y sacar a concurso su redacción. En Eivissa, que cuenta con una nueva sede, es necesaria una actuación para adecuar parte del edificio que aún no se ha podido ocupar de forma íntegra.