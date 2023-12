La presidenta Prohens ordena dos días de tregua en Formentera para forzar la dimisión de Córdoba

Dos días de tregua. Ese es el plazo que ha dado la presidenta del PP balear y del Govern, Marga Prohens, para forzar la dimisión del todavía máximo responsable del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba. Según ha podido saber Periódico de Ibiza y Formentera, el PP balear ha pedido a Sa Unió «calma» durante las próximas 48 horas. Así, aunque están previstas reuniones entre las formaciones que integran la coalición, PP y Compromís per Formentera, y de esta con el PSOE y GxF, nada trascenderá a los medios porque ahora el objetivo es «no calentar aún más el ambiente» y conseguir que Córdoba acceda a dimitir tras abrir él mismo una grave crisis institucional con el fin de conseguir que Prohens autorizara que se le pagara un sobresueldo mensual.

Mientras tanto, José Manuel Alcaraz y Verónica Castelló, vicepresidentes tercero y primera del Consell de Formentera, han confirmado este martes que no dimitirán de sus cargos, tal y como exigió el lunes Llorenç Córdoba. En declaraciones a este periódico, Alcaraz, responsable de Promoción Económica y Administración Insular y presidente del PP en la isla, ha señalado que Córdoba no tiene ningún argumento para justificar la petición de dimisión. «Es absurdo decir que tiene pruebas de un supuesto asalto al poder cuando no tiene ninguna», ha señalado Alcaraz, «como ya dijo el lunes el portavoz de Sa Unió, Óscar Portas, este hombre va a la deriva». Alcaraz, además, ha acusado a Córdoba de machismo por pedir la dimisión de Verónica Castelló, quien es su esposa: «Ha pedido su dimisión solo porque es mi mujer. Es un machista redomado».

Alcaraz ha dejado claro, por otro lado, que los Presupuestos del Consell para 2024 irán a pleno para su aprobación la semana que viene. Hasta entonces, ha señalado que seguirán trabajando aunque el contacto con el todavía presidente sea prácticamente nulo. «Ya hemos hecho mucho trabajo estos seis meses sin contar con él», ha señalado, «y lo que está claro es que él solo no puede continuar mucho tiempo por lo que, más tarde o más temprano, tendrá que dimitir».

Llorenç Córdoba, por otro lado, no ha acudido tampoco este martes al Pleno del Parlament. Fuentes del Consell de Formentera han explicado que se ha quedado en la isla porque «tiene mucho trabajo con esta situación». El también diputado autonómico solicitó el lunes a la Junta de Portavoces de la Cámara balear un cambio de escaño por sentirse molesto al sentarse al lado del grupo del PP en el Parlament. Cambio que la junta ha aprobado.