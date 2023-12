El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha dicho no tener duda de que los presupuestos autonómicos para 2024 quedarán aprobados la semana que viene, aunque ha evitado especificar, preguntado por la oposición, si aceptarán la enmienda de 20 millones de euros de Vox para la libre elección de lengua.

«La libre elección de lengua forma parte de los 110 puntos del acuerdo con Vox y, evidentemente, este es un Govern que cumple su palabra. No tengo duda de que habrá presupuestos la semana que viene», ha manifestado Costa, para después reiterar que pactarán con Vox «la libre elección de lengua» y «el importe correspondiente a la libre elección de lengua».

Por una parte, respondiendo a la diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon, el conseller ha opinado que la formación ecosoberanista tiene «una obsesión», pero que no les encontrarán «en la confrontación lingüística». «No nos encontrarán. No usaremos la lengua como elemento de confrontación, que es lo que hacen ustedes cada día», ha recriminado.

Asimismo, contestando después a la diputada socialista Pilar Costa, el conseller ha afirmado que «a partir del 1 de enero de 2024 entrarán en vigor los presupuestos».

«Creo que habrá muy buenos presupuestos, de hecho son los que pidieron los ciudadanos en mayo», ha recordado el vicepresidente, enfatizando los más de 4.000 millones de euros en gasto social o los más de 1.000 millones de euros en inversiones.

De otro lado, sobre las enmiendas, ha reiterado no tener duda «que se aprobarán bastantes» ahora y la semana que viene, porque llegarán a acuerdos con los distintos grupos «para aprobar enmiendas a los presupuestos y poderlos mejorar».

«Se llevarán una profunda decepción cuando entren en vigor», ha trasladado Costa a la diputada socialista.

También la diputada del PSIB-PSOE Amanda Fernández ha preguntado al respecto al conseller, criticando que el PP «ceda a Vox la lengua». En respuesta, Costa ha insistido en la «decepción» de la oposición «al ver que el presupuesto en Educación ha crecido».

«Ustedes hablaron del apocalipsis de los recortes y ahora, cuando escuchan 95 millones --en Educación--, están decepcionados», ha finalizado.

"No renunciamos a ni un solo euro"

El diputado socialista Carles Bona también ha interrogado este martes en el Parlament al conseller, en su caso sobre los fondos europeos, censurando que el Ejecutivo autonómico «renuncie» a estos fondos y «deje perder oportunidades que tiene esta tierra para avanzar».

Sobre esto, Costa, ha asegurado que no renuncian «a ni un solo euro, ni de fondos europeos ni de ningún otro», porque, en consecuencia, su objetivo es «aprovechar al máximo todos los recursos de Baleares».

Así, ha recordado que envió una carta a los cuatro Ministerios con los que comparte competencias para que «se flexibilice la ejecución de los fondos», y ha reprochado al PSIB que tras estar ellos en el Govern se quedaron «344 millones que no estaban ni movilizados».