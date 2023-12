Las demandas de disolución matrimonial, nulidades, separaciones y divorcios han aumentado en Baleares un 2,9 % en el tercer trimestre de 2023 en comparación con el mismo periodo del año pasado, al pasar de 512 a 527. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, de julio a septiembre se registraron en las islas 333 divorcios consensuados y 168 no consensuados, 10 separaciones con acuerdo y 5 sin acuerdo, y una nulidad matrimonial.

En el segundo trimestre se formalizaron en Baleares 723 separaciones y divorcios, por lo que en el tercer cuarto del año el descenso respecto a abril-junio fue del 27,1 %. En el conjunto de España, las rupturas matrimoniales han aumentado ligeramente en el tercer trimestre de 2023, con un incremento interanual del 0,5 %, y entre los meses de julio y septiembre hubo en España 40,9 procesos de separación y divorcio por cada 100.000 habitantes. El índice relativo en Baleares fue de 42,8 separaciones o divorcios por cada 100.000 habitantes.

Según los datos del CGPJ, en el periodo estudiado, las demandas de divorcio de mutuo acuerdo (11.303) disminuyeron un 0,2 %, mientras que los divorcios no consensuados (7.522) aumentaron un 1,5 % con respecto al año pasado. Por su parte, las demandas de separación no consensuadas (224) se redujeron un 6,3 % y las consensuadas (545) aumentaron un 6,7 %. Mientras, el número de demandas de nulidad (14) fue un 17,6 % inferior a las que se presentaron durante el tercer trimestre de 2022. El mayor número de demandas de disolución por cada 100.000 habitantes se dio en Canarias, con 51,8; Comunidad Valenciana (49,2); La Rioja (47,5); Murcia (44,8); Castilla-La Mancha (43,6); Andalucía (43,5) y Baleares (42,8). Por el contrario, las tasas más bajas se registraron en el País Vasco (33,2); Castilla y León (33,9); Madrid (34,5) y Navarra (35,3).

Los órganos judiciales recibieron un total de 4.664 demandas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, que aumentaron un 5 % respecto a las presentadas hace un año. Mientras que las no consensuadas (5.724) aumentaron un 4,3 %. Por su parte, las modificaciones de medidas consensuadas (2.699) experimentaron un incremento interanual del 7,4 % y las no consensuadas (6.542) aumentaron un 2,5 %.