El Govern pagará el año que viene entre 800 y 1.400 euros por el nacimiento de un bebé. La intención del Ejecutivo era incorporar esta ayuda como desgravaciones en la declaración de la renta, pero finalmente ha optado por una acción más directa de forma que los padres de los recién nacidos podrán acudir a la Agencia Tributaria de Balears y solicitar el adelanto de este pago, una especie de ‘cheque bebé’, una vez que haya nacido el niño.

El objetivo del Govern es doble: por un lado, posibilitará que los padres hagan uso de esta ayuda desde el momento del nacimiento del bebé y no como desgravación cuando les toque hacer la declaración de la renta. El ingreso será automático. Por otra parte, podrán disfrutar de esta ayuda todos los padres de los recién nacidos, también aquellos que no tengan que hacer la declaración de la renta porque no están obligados a ello por sus ingresos.

La propuesta concreta es como sigue: el Govern abonará 800 euros por el primer hijo que nazca en la unidad familiar y esta ayuda subirá a 1.000 euros si se trata del segundo hijo que tiene la familia. A partir de tercer hijo, la ayuda será de 1.200 euros y, a partir del cuarto y más, de 1.400 euros por cada bebé que haya nacido.

Cambio de programa

El programa electoral del PP incluía esta misma ayuda como desgravación en la declaración de la renta y esa propuesta quedó también integrada en el acuerdo programático que firmaron PP y Vox. Ahora se introducen cambios para hacer el pago más fácil para los nacidos en el año 2024. El Govern debe aprobar antes un reglamento con las condiciones en las que se hará efectivo este pago por parte de la Agencia Tributaria, pero la Conselleria d’Hisenda espera tenerlo listo en breve. En cualquier caso, la medida entrará en vigor este 1 de enero y, en caso de que el reglamento tarde una semanas en aprobarse, se aplicará con efectos retroactivos para todos los nacidos.

El año pasado nacieron 9.079 niños en las Islas, una cifra de las más bajas de los últimos años si se compara con el número de residentes. Además, se da la circunstancia de que hubo más muertes que nacimientos por primera vez en décadas, una situación que preocupa enormemente a las instituciones ya que eso supone entrar de lleno en lo que se conoce como «invierno demográfico». La caída en el número de nacimientos ha sido progresiva en la última década y el pago de esta ayuda por parte del Govern pretende ayudar a las familias que deciden tener un bebé a pesar de que cada vez es más complicado hacerlo.

En esta misma línea, el acuerdo firmado entre PP y Vox prevé la aprobación de una ley integral de protección a la familia que incluya medidas para el fomento de la natalidad con ayudas al nacimiento, adopción y acogida, algo que ahora se recoge parcialmente. También se aprobarán ayudas para gastos esenciales como el comedor escolar, transporte, material o actividades extraescolares, el acompañamiento de las personas mayores, el apoyo a personas dependientes y sus familiares con especial atención a las familias numerosas.