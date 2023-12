Tras su victoria electoral en Argentina, se volvió viral un vídeo anterior a los comicios del presidente electo Javier Milei en el que subrayaba: «queremos dejar claro que el mejor sistema de salud es un sistema de salud privado donde cada argentino pague sus servicios». En declaraciones posteriores, Milei aclaró a la emisora Radio Continental, que ni la educación ni la salud pueden ser privatizadas porque no son competencias del Estado, sino de las provincias, sin embargo lleva a plantearse por el precio de un servicio que no es gratuito, se paga con impuestos, y que si cada paciente tuviera que asumir, podría verse en serios problemas.

En Balears, según los precios actualizados a 2023, pasar una sola noche en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) cuesta 2.094 euros, pero si además es a causa de la COVID-19, el precio asciende a 3.146. Con la de pacientes que han pasado por los hospitales a causa del coronavirus, se puede echar cuentas. Pero no sólo eso, una noche de hospitalización en planta cuesta 1.092 euros; 1.488 si es por el nuevo virus respiratorio o 1.394 tras una intervención quirúrgica a la que podría someterse cualquiera.

Y si en su caso nunca le han operado, ¿ha acudido alguna vez a unas urgencias hospitalarias? El acceso del pacientes a este servicio que puede incluir técnicas diagnósticas básicas como una radiografía simple o pruebas de laboratorio, cuesta 349 euros. ¿Se lo pensaría dos veces si fueran de su bolsillo? El precio asciende a 723 si se trata de una asistencia en el hospital de día o usa los tantas veces saturados boxes de urgencias. Sólo a modo de recordatorio, en diciembre del año pasado, en pleno pico asistencial, se atendían a más de 1.400 pacientes al día en urgencias de los hospitales de las Islas.

Por seguir dándole luz a la factura oculta de la sanidad, hay que saber que un trasplante de riñón oscila entre los 28.301 y los 76.185 euros, en función de la gravedad. En todo el año pasado se hicieron 70.

El precio sube si se trata de un trasplante hepático, implantado en la comunidad con gran esfuerzo desde 2021. A estas alturas se han hecho ya 24 y su precio varía desde los 60.079 euros a los 138.297. Pero la factura llega a su máximo cuando el trasplante es de corazón o pulmón, que se mueve en una horquilla de entre 68.259 y 177.735 euros.

Una de las situaciones más comunes en la sanidad cuyo precio hay que poner en valor pues se sufraga con los a veces tan mal vistos impuestos es un parto. Tener un hijo ya sea con esterilización, con dilatación y legrado varía de los 4.542 a los 28.145 euros. Para hacerse cargo del montante basta saber que en todo el año 2021 nacieron 9.516 bebés en las Islas, lo que en base al coste más bajo supone más de 43 millones de euros en procesos de parto anuales.

En los casos de cesárea, que requiere de una cirugía por la que se hace una incisión quirúrgica en el abdomen y el útero de la madre el precio oscila entre los 6.816 y 25.067 euros.