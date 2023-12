«Lo sentimos». Así ha empezado el conseller de Sa Unió Óscar Portas la comparecencia de urgencia, convocada este miércoles por la coalición en su sede de Sant Francesc, ante la actual crisis de gobierno. «Queremos pedir disculpas a Formentera por confiar en Llorenç Córdoba para dirigir nuestro proyecto. No sabíamos hasta dónde podía llegar», ha señalado Portas rodeado de cinco collerers.

En este sentido, ha explicado que la actitud del presidente del Consell de Formentera, y también diputado autonómico, es «injustificable» y está motivada por intereses económicos. «Córdoba nos dijo que estaba pasando una situación monetaria complicada. Nos dijo que estaba arruinado», ha destacado, resaltando que intentó «presionar» a Marga Prohens para lograr un sobresueldo de entre 3.000 y 4.000 euros, «pese a cobrar actualmente 80.000 euros anuales».

En esta misma línea, el conseller José M. Alcaraz ha explicado que este miércoles han abierto un expediente de expulsión de la coalición y, además, se han puesto en contacto con la oposición (PSOE y Gent per Formentera) para llegar a un entendimiento y, así, «conservar la dignidad de la institución».

Es porque, ha adelantado, si Llorenç Córdoba no presenta su dimisión antes del lunes, la coalición Sa Unió (Partido Popular y Compromís per Formentera) no descarta presentar una moción de censura con el apoyo de la oposición para poner fin al mandato del actual presidente independiente del Consell de Formentera.

Cabe recordar que Llorenç Córdoba lleva dos semanas, de «forma unilateral», reclamando al Govern balear que cumpla los compromisos con Formentera que figuran en el pacto de 20 puntos firmado a comienzos de la legislatura. Compromisos que, según Sa Unió, se están cumpliendo. «Está desesperado. Ha querido crear una cortina de humo por sus intereses económicos», ha puntualizado Óscar Portas.