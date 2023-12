Todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, han firmado este martes el Pacto por la Inclusión Social promovido por la red EAPN, un documento que plantea líneas de actuación en favor de la equidad y la justicia social.

Ningún representante de Vox, ni siquiera el presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne, ha estado en el acto, en el que ha participado Mauricio Rovira (PP) en calidad de vicepresidente del Parlament. El diputado de Sa Unió, Llorenç Córdoba, no ha asistido por motivos de salud.

Como ha explicado, el documento hace un análisis de la situación actual, plantea líneas de actuación conjunta con medidas a aplicar por parte de los firmantes, el compromiso de EAPN y las entidades que la integran y un seguimiento periódico de cumplimiento por parte de EAPN y del Parlament.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha resaltado que se renueva este pacto «actualizando el compromiso a las nuevas circunstancias y necesidades de la sociedad», para abordar «el reto inaplazable de la inclusión».

Prohens ha subrayado que, a pesar de las buenas cifras económicas, no deben «caer en triunfalismo y olvidar las dificultades que pasan familias de las Islas que no llegan a fin de mes y no pueden cubrir las necesidades más básicas». En esta línea, ha razonado que el «elevado coste de vida y el acceso a la vivienda» es ya un problema «que afecta a familias con todos sus miembros en activo e incluso rentas medias».

En ese contexto, el pacto firmado este martes «debe ser la hoja de ruta» que guíe la acción política «desde el diálogo». Por su parte, el presidente de EAPN en Baleares, Xavier Torrens, ha llamado a huir «de luchas partidistas» en este reto y ha compartido que aunque las cifras económicas apunten a una recuperación, «la desigualdad sigue creciendo».