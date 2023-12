El PP dice que aún no sabe si asumirá las enmiendas de Vox sobre el catalán

El PP y Vox han empezado el debate de las enmiendas parciales a los Presupuestos en un clima de enfrentamiento. Este lunes, Vox votó en contra de todas las que habían presentado los ‘populares’ y no se aprobó ninguna. Vox no compareció ante los medios por la mañana y el portavoz ‘popular’ dejó en el aire si aprobaría la referida a los 20 millones para el plan piloto sobre la lengua. Será una estrategia de tensión entre ambos partidos que se mantendrá hasta el debate final.

La de la lengua es la enmienda más significativa, pero no la única de Vox. El plan piloto empezará a partir del curso 2024-2025.

El portavoz del Partido Popular, Sebastià Sagreras, no ofreció este lunes una respuesta clara sobre si la asumirá. No serán 20 millones de euros, precisó, pero seguramente quedará claro que el compromiso de aplicar el plan piloto tiene que ir acompañado de dinero. «Ahora vienen unas semanas clave y hay que concretar cuáles son los planes de la Conselleria d’Educació, que marca los plazos», dijo. Vox y PP negocian al respecto. PSIB y Més están convencidos de que Vox obtendrá lo que quiere de una manera o de otra. Según Iago Negueruela (PSIB), «mientras el Govern tiene que atender a diferentes frentes, Vox va pidiendo dinero para sus delirios». El portavoz socialista, además, se refirió a las enmiendas que el propio PP ha presentado. En su opinión, las utiliza como «repartidora» entre afines. Y se refirió a si se utilizará la recaudación del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y el factor de insularidad. En este sentido, criticó que no pase por la comisión correspondiente y comentó que «con sus enmiendas, el PP decide cómo y a quién se distribuye el ITS y el factor de insularidad». Desde el Partido Popular, Sagreras negó este extremo y dijo que la gestión del ITS, o ecotasa, será más acordó con sus objetivos y que «no será para financiar conciertos», en alusión al de Los 40 Principales de la a cadena Ser y que fue objeto de polémica en la legislatura pasada.