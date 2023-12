Prohens intercambia diputados: Vox por s’Unió

La mayoría del PP en el Parlament no corre peligro, pero sí se avecinan nubarrones parlamentarios para la presidenta Marga Prohens, que puede quedarse sin el apoyo incondicional de ese diputado de Formentera que hasta ahora le he dado el respiro de tener más votos ella sola que toda la izquierda junta. Esta situación de privilegio para Prohens, que le permitió ser presidenta del Govern con la abstención de Vox y, con ello, dejar fuera a la formación de extrema derecha, está a un paso de cambiar.

En Formentera se ha abierto una crisis política que puede acabar con la caída de su presidente, Llorenç Córdoba, que, además, es ese diputado que marca la diferencia en el Parlament. Los dos partidos que integran s’Unió, la coalición que ganó las elecciones, han dado libertad de voto a los consellers para que hagan lo que consideren oportuno, que bien podría ser abandonar el gobierno insular, dejar solo a su presidente y forzar la dimisión ante la imposibilidad de gestionar en solitario la institución.

Esta rocambolesca historia comenzó con la amenaza de Córdoba de retirar su apoyo incondicional a Prohens. Los motivos que argumentó están muy lejos de la realidad, pero esa amenaza de Córdoba provocó que las ejecutivas de Compromís y el PP, los dos partidos que integren s’Unió, pidieran su cabeza. Córdoba pidió disculpas, pero los dos partidos se reunieron de urgencia el domingo y han dado libertad a sus conseller para que tumben al president de la institución apenas cinco meses después de su elección.

¿Pierde la presidenta el apoyo del diputado que marca la diferencia y le hace depender menos de Vox? Sí y no. Si la situación no se reconduce, algo que ahora es poco probable, Prohens hará un intercambio de cromos o de diputados: que sea el ex de Vox Xisco Cardona el voto clave para que mantenga esa mayoría. Al final, la mayoría no se mueve:l voto de un tránsfuga de Vox por el voto de otro tránsfuga de s’Unió. Si es que al final no se llega a un arreglo.