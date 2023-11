Un estudio identifica qué prefieren robar los huéspedes en los hoteles

Son muchos los huéspedes que, al acabar su estancia en un hotel, consideran que llevarse jabón o bolígrafos es una ofensa trivial, pero la cosa no se queda ahí: algunos visitantes son tan atrevidos que sacan del hotel televisores, colchones, pianos o incluso animales de peluche. Este es el resultado de un estudio del portal de estancias en spas y hoteles Wellness Heaven, que este año ha preguntado a 1.376 hoteleros qué artículos les robaban con mayor frecuencia. El portal ha calificado de especialmente picante el diferente comportamiento de robo entre huéspedes de hoteles de cuatro y cinco estrellas.

El principal resultado del estudio arroja que el artículo que más peligra para los hoteleros son las toallas y los albornoces. A estos dos, les siguen de cerca las perchas, los bolígrafos y los cosméticos. Además de estos objetos ordinarios, hay una serie de valores atípicos espectaculares que sugieren que los delincuentes tienen una vívida fantasía de robo.

Grifería de baño

Hay hoteles que han declarado que, al salir algunos huéspedes, se han encontrado las habitaciones, algunas sin los sanitarios, el cabezal de una ducha tipo lluvia, una ducha de hidromasaje, un asiento de inodoro, un tubo de desagüe e incluso un lavabo entero. Sin duda, demuestra un alto nivel de habilidad manual por parte de los ladrones.

Un piano

Un hotelero italiano informó a los directores del estudio que: «Cuando caminaba por el vestíbulo me di cuenta de que faltaba algo. Poco después descubrí que tres hombres desconocidos vestidos con un mono se habían llevado el gran piano. Por supuesto, nunca volvió a aparecer».

Sistema de música

El propietario de un hotel de la región de Sauerland, en Alemania, informó que una mañana desapareció todo el sistema estéreo de la zona de bienestar: los ladrones aparentemente desmantelaron durante la noche todo el equipo de sonido y lo cargaron en el coche en presencia de un huésped antes de huir.

Números de habitación

En un hotel de Inglaterra, un huésped quitó rápidamente los números de la puerta de su habitación. «No nos dimos cuenta de esto hasta que el siguiente huésped no pudo encontrar su habitación», afirma el director del hotel.

Trofeos de caza rellenos

En un hotel de Francia, sorprendieron a un huésped intentando robar una cabeza de jabalí disecada. Más tarde, consiguió su trofeo: unos amigos compraron la pieza en el hotel y se la regalaron como regalo de bodas.

Colchones de lujo

Incluso los costosos colchones de lujo (a menudo valorados en varios miles de euros) no están inmunes a la desaparición: el riesgo de robo de colchones es 5,4 veces mayor en un hotel de cinco estrellas. Sin embargo, sigue siendo un misterio cómo se transportan las mercancías voluminosas fuera del hotel sin que nadie se dé cuenta. Cuando se les preguntó, algunos hoteleros respondieron que esto solo sucede en mitad de la noche utilizando ascensores que conducen directamente al aparcamiento subterráneo.

Para el estudio se evaluaron un total de 1.376 respuestas de hoteleros, por lo que los resultados pueden considerarse representativos. Los hoteles cuya dirección participó en la encuesta se encuentran principalmente en Europa, con especial atención en Alemania, Austria, Italia y Suiza.

En Mallorca

Son experiencias desagradables que algunos hoteleros no necesariamente tienen en Mallorca. «Debo decir que casi no nos quedamos sin nada», informa Harald Strombeck, hotelero veterano de Can Picafort, cuando MM le preguntó. Apenas faltaban toallas y las toallas grandes para las piscinas solo están disponibles previo pago de un depósito. «Entonces la gente quiere que le devuelvan su dinero». Según el hotelero alemán, es más probable que la gente se lleve las pequeñas botellas del baño para comprar jabón, champú y loción. Originalmente no estaban pensados ​​como obsequios, es decir, pero ahora en general se perciben como tales. «Utilizamos grandes dispensadores en las duchas, que se rellenan», dijo el mismo.

Strombeck no recuerda el robo de objetos cotidianos más grandes, como los televisores. «No, eso no sucede aquí. Porque la gente viene a la isla en avión y luego tiene que llevárselo en la maleta. Además, si viajas una o dos semanas, no tendrás mucho espacio en tu maleta». En Alemania, por el contrario, los huéspedes suelen ir a los hoteles en coche. Esta podría ser una de las razones por las que en Alemania hay más quejas por robos, afirma Strombeck. Porque los objetos robados se pueden transportar mucho más fácilmente en el maletero.

Pero Mallorca tampoco puede escapar sin pérdidas. «Siempre faltan toallas y uno o dos albornoces», afirma el presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de Palma, Javier Vich. Esto es simplemente algo con lo que los hoteleros tienen que vivir. «No tenemos cifras exactas al respecto, pero ocurre de vez en cuando», afirma el hotelero mallorquín. El objetivo es mantener el daño lo más bajo posible. Son gastos que ya han sido incluidos. Afortunadamente, el problema está más o menos controlado, afirma Vich.

La diferencia entre los cuatro y los cinco estrellas

Para el estudio se encuestó a un total de 740 hoteleros de establecimientos de cuatro estrellas y 636 de hoteles de cinco estrellas para determinar el comportamiento de robo en función de la riqueza de los huéspedes. Algo sorprendente salió a la luz: «La codicia es buena» parece ser un lema confiable, especialmente entre los huéspedes adinerados de cinco estrellas. Por ejemplo, la probabilidad de que les roben televisores de alta calidad de la habitación es 4,9 veces mayor para los huéspedes del segmento de cinco estrellas que para los viajeros de hoteles de cuatro estrellas. Asimismo, las obras de arte en los hoteles de lujo son un objeto de deseo codiciado (4,3 veces más probabilidades de ser robadas). Las tabletas (6,0 x) y los colchones (5,4 x) también son robados con mayor frecuencia en los hoteles de cinco estrellas. Sorprendentemente: el 11,8 por ciento de los propietarios de hoteles de cinco estrellas se quejan del robo de colchones, mientras que en los hoteles de cuatro estrellas sólo el 2,2 por ciento se ve afectado. Un total de 91 hoteleros denunciaron el robo de colchones.

Los huéspedes de cuatro estrellas, por el contrario, se contentan con regalos menos espectaculares: las toallas y las perchas tienden a ser más populares entre ellos que entre los huéspedes de cinco estrellas, y los huéspedes de los hoteles de cuatro estrellas son especialmente aficionados a robar artículos prácticos como pilas y mandos a distancia, según el estudio (2,8 veces y 4,4 veces más que el viajero de cinco estrellas). En Mallorca, el portal de spa sólo habla del Hotel St. Regis Mardavall. Certifica que el hotel de cinco estrellas ofrece «bienestar en su máxima expresión».