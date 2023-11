Siete bebés han ingresado en la UCI este otoño por bronquiolitis durante el retraso en ser inmunizados

Un total de siete niños han ingresado de gravedad en la UCI pediátrica de Son Espases este otoño a causa de una bronquiolitis, mientras no se les protegía contra el virus respiratorio sincitial (VRS) cuando sí la hacían el resto de comunidades.

Por primera vez este fármaco que se suministra a través de inyecciones entra en la cartera pública sanitaria y se pone, de forma universal, a todos los recién nacidos. Mientras que el resto de comunidades, o la gran mayoría, empezaron a hacerlo el pasado 1 de octubre, Baleares se estrena este viernes. En estos momentos hay 11 recién nacidos hospitalizados en planta, y uno en la UCI, casos que, critican los pediatras, podrían haberse evitado.

Sin embargo, la directora general de Salut Pública, Elena Esteban, culpa a su predecesora en el cargo, Maria Antònia Font, de no haber dejado la instrucción firmada antes de irse. Hacerlo, de hecho, «fue mi primera decisión», ha explicado. A la pregunta de si no debería hacer autocrítica por se la última comunidad en sumarse a esta campaña ha respondido que «cuando tengo que asumir una responsabilidad no se me cae ningún anillo pero aquí no se ha podido hacer nada»

El coordinador de Pediatría, Juan Carlos de Carlos, ha explicado que este pinchazo, que no se trata de una vacuna, pues se inoculan las defensas directamente al bebé, tiene un 80 % de efectividad demostrada. Es más, en el momento de suministrarse ya es efectiva y su duración es de entre cinco y seis meses.

Si bien el 1 de octubre empezó a ponerse en los bebés de riesgo, a partir de estos días ya se está poniendo a todos los recién nacidos, antes de recibir el alta, en los hospitales y desde los centros de salud se iniciará una campaña de rescate de todos los nuevos nacimientos desde el pasado mes de abril.