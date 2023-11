El vicepresidente y portavoz del Govern, además de conseller de Economía, Hacienda e Innovación, ha pedido este viernes a la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acabar con el «chantaje» al PP en el Senado para que apruebe los Presupuestos Generales del Estado. Costa se ha pronunciado así, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, ante informaciones que apuntan que el Ministerio de Hacienda estaría buscando fórmulas para salvar un bloqueo del PP al déficit en el Senado.

«A nadie le sorprenderá que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, plantee una situación de chantaje al Grupo Popular en el Senado a la hora de plantear los Presupuestos», ha dicho el portavoz del Govern, recordando que se trata de «una estrategia que la ministra ya ha planteado otras veces». «Si no nos aprueban los Presupuestos, si no les gustan y nos votan en contra, directamente en las comunidades no habrá anticipos a cuenta, no habrá...», es algo que, según Costa, ya se le ha escuchado en anteriores ocasiones a la vicepresidenta cuarta del Gobierno.

«Basta, basta de este tipo de chantajes por parte del Ministerio de Hacienda y de la señora María Jesús Montero», ha reiterado el también vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación.

«Lo que tiene que hacer la ministra María Jesús Montero es hacer los Presupuestos Generales del Estado y comunicar inmediatamente los anticipos a cuenta del sistema de financiación de las comunidades autónomas», ha continuado Costa, recordando que el Govern ha elaborado los presupuestos de Baleares para 2024 «sin ninguna información por parte del Ministerio de Hacienda». «Un Ministerio que», ha indicado el portavoz del Govern, «podrían haber al menos informado del impuesto de los anticipos» y evitar así, ha concluido, que «las comunidades tuvieran que hacer sus propuestas para 2024 en base a previsiones de cada consejería de Hacienda».