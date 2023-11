Fin de semana en Mallorca: los mejores planes que se organizan en la isla

Queda exactamente un mes para Nochebuena y Navidad. Mallorca se prepara para encarar la época navideña de gala y estrena ya algunas de las atracciones típicas de cada año. Además de lo propio de la Navidad anticipada, quienes sigan una tendencia más cercana a la del 'grinch' -no especialmente ilusionados por la Navidad- también cuentan esta semana con propuestas de ocio varias: fires, conciertos, obras de teatro y espectáculos, entre otras. Aquí resaltamos los eventos más interesantes en Mallorca de este fin de semana.

Pistoletazo de salida a la Navidad

Ya con las luces encendidas desde este jueves, empiezan las actividades navideñas. El viernes, 24 de noviembre, se estrenará el emblemático belén del vestíbulo de Cort, en Palma. A partir de las 18h de este viernes, estará abierto al público hasta el 6 de enero de 9h a 20:30h de lunes a viernes y de 10h a 20h los sábados, domingos y festivos. También se abrirá en el Ajuntament de Palma el buzón real, para que los pequeños puedan depositar sus cartas a los Reyes Magos (abierto hasta el 4 de noviembre, en el mismo horario que el belén). Con todo, es muy buena idea este fin de semana ir a dar un paseo por el centro de Palma para ver las luces, echar una primera ojeada a los mercadillos navideños y, quién sabe, ir a tomar un chocolate caliente como colofón.

Fires y fiestas en Part Forana

Biniarrels, Fira a Mancor de la Vall

El Ajuntament de Mancor de la Vall organiza este fin de semana la VI edición de Biniarrels, la fira de Mancor. Habrá contacontes, teatro visual, mercadillos artesanales y concursos, entre otras actividades. Puedes consultar aquí la programación al completo.

Mercadillo en Manacor durante la fira en una pasada edición. Foto: Curro Viera.

Mercadillo de segunda mano en Pollença

El domingo, de 10h a 14h, Sa Pobla organiza un mercadillo de segunda mano en la plaça Miquel Capllonch del Port de Pollença. Se venderán objetos usados o hechos con material reciclado, con un propósito centrado en la sostenibilidad, para impulsar la reducción, reutilización, reciclaje y recuperación de residuos.

Mercadillo nocturno del Vi Novell en Santa Maria del Camí

El sábado, de 18h a 00h, la Plaça Nova de Santa Maria del Camí acogerá la tradicional fira del Vi Novell. Habrá concursos, monólogos y puertas abiertas en distintas bodegas, además de la esperada cata de vinos. Puedes consultar aquí el programa completo.

La Festa del Vi Novell en una pasada edición.

Espectáculo de Ana Morgade, Carolina Iglesias, Eva Hache y Luis Piedrahita

Los famosos humoristas a nivel nacional recalan en Palma este sábado con su espectáculo 'Mentes Peligrosas'. El tema en el que gira la hilarante comedia es el reencuentro de viejos amigos que están deseando reencontrarse para salir a cenar o tomarse algo pero, sobre todo, para comprobar que al resto les va un poquito peor. El espectáculo se representará en solo un pase el sábado a las 19h en el Trui Teatre de Palma.

Ocio infantil

Concierto de 'El Pot Petit'

Un evento lleno de aventuras y canciones, en el que Jana, Pau y Mermelada Band reciben la visita de muchos de sus amigos! Una cita de ocio familiar perfecta para un domingo, que se representará el domingo a las 11h en el Trui Teatre.

Contacontes

Además, este sábado a las 11h, se organiza el contacontes Brujas oscuras y luminosas, con Robotix, que impartirá a los niños (de 6 a 12 años) un taller de Lego posterior. Será en la Biblioteca Josep Maria Llompart, en S'Escorxador (Palma).

Para los jóvenes, el sábado de 18h a 20h Dinamo (Servei de dinamització del lleure dels joves als barris) prepara #Muntathotu «De tant en tant», un concierto musical y una exposición artística en el Parc de sa Feixina de Palma.

Conciertos

Charlie y la fábrica de chocolate, el musical

La mítica historia de Charlie y la fábrica de chocolate llega al Auditorium de Palma en formato musical. Una ocasión especial para que los pequeños se introduzcan en el cuento de Roal Dahl y para que los no tan pequeños lo revivan.

Los mayores 'hits' del reggaeton en Es Gremi

Quienes tengan muchas ganas de marcha pueden aprovechar la fiesta de reggeaton que prepara Es Gremi el sábado a medianoche. Los DJ pondrán los mejores temas de los últimos años en la Urban Night.

Tributo a 'Ghost', 'Hanami', y 'Asymmetric Mind' en La Movida

Triple concierto en la sala palmesana de La Movida este sábado a las 21:30h con 'Zenith', un tributo a 'Ghost', 'Hanami' y 'Asymmetric Mind'.

El World Tour 2023 Nirvana by 'The Buzz Lovers' recala en Mallorca

Aterriza por segunda vez en Mallorca WORLD TOUR 2023 NIRVANA by The Buzz Lovers, una banda tributo a Nirvana, que revivirá sus mejores temas el viernes a las 21:30h en La Movida (Palma).

Dani Bou y su banda presentan 'El penúltimo tren'

El domingo Dani Bou presentará junto a su banda su tercer EP titulado El penúltimo tren en Es Gremi. Como artistas invitados, abrirán la tarde los mallorquines Komodo García. Será a partir de las 19:30h.

La banda mallorquina Vintage Rockers, en concierto

Vintage Rockers llega con toda su energía sobre el escenario de La Movida para hacer bailar a todos los asistentes el viernes a las 20:30h.

Concierto solidario a cargo del 'New flamenco project'

Este viernes a las 19:30h prestigiosos artistas del ámbito nacional ofrecerán un concierto en el Conservatori de Palma, a beneficio de la Fundación Rana.

Ópera 'Il trittico'

La trilogía de tres óperas 'Il trittico' de Puccini llega por primera al Teatre Principal de Palma. Se representará de forma íntegra en varios pases durante este fin de semana.

Teatro

Este sábado a partir de las 20h, llega sobre el escenario del Teatre Principal de Palma Parné, todo un show de creación, innovación y mucho humor. Glòria Ribera habla del dinero, tanto por tenerlo como por no tenerlo. Lo utiliza como hilo conductor y provocador, para tratar la precariedad, desde un punto de vista humorístico.

Exposiciones

Cine y moda por Jean Paul Gautier

Se trata de un conjunto heterogéneo de piezas compuesto de indumentaria, carteles, fotografías y fragmentos de películas que provienen en su mayor parte de la prestigiosa colección de La Cinémathèque française y que se complementan con otras obras. Ofrece también un enfoque sociológico al abordar temas como los movimientos de emancipación, en especial de la mujer, y cómo estos tienen un reflejo en la moda y la filmografía de su tiempo. La exposición se puede visitar en el Caixa Fòrum de Palma hasta el 7 de enero, de lunes a domingo de 10h a 20h.

Pedro Almodóvar, Victoria Abril y Jean Paul Gautier durante el rodaje de 'Kika' (1994). Nacho Pinedo.

El Jardín de Anglada Camarassa

Una exposición en el CaixaFòrum de Palma con óleos, dibujos, fotografías, estampas e indumentaria de Anglada-Camarasa, para comprender cómo la flor se convirtió en un elemento principal de sus pinturas y cómo las flores dibujaron su vida.

Hermen Anglada-Camarassa. Óleo sobre lienzo de la colección de la Fundación la Caixa.

Además, aún quedan exposiciones de la Nit de l'Art que se pueden visitar. Se trata de 'Connecting', de Sandra Bahía, y 'Los olvidados', de Patrick Hamilton, ambas, en el Casal Solleric de Palma.