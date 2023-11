El pleno del Consell de Mallorca ha rechazado este jueves, con 12 votos a favor, 17 en contra y una abstención, las enmiendas a la totalidad contra los presupuestos de la institución para 2024 presentadas por los grupos de oposición socialista y MÉS per Mallorca. La consellera de Hacienda y Función Pública, Pilar Bonet, ha defendido los presupuestos de 646 millones de euros para 2024, que suponen 40,2 millones más que el actual ejercicio, un 6,6 % más.

Bonet ha criticado la enmienda a la totalidad a unos presupuestos «que suponen una forma distinta de gobernar abierta y enfocada a la mejora de Mallorca». Según la consellera, plantearla es presentar «una enmienda a la totalidad en contra de los mallorquines». El portavoz del grupo de consellers de MÉS per Mallorca, Jaume Alzamora, ha acusado al presidente del Consell, Llorenç Galmés, de mentir en varias partes del presupuesto y de haber cedido a las «presiones ultra», reduciendo partidas como las de igualdad en 70.000 euros y la de promoción económica que apoyaría la diversificación, «apostando por un único sector» que es el turismo.

Alzamora ha reprochado que supriman las medidas de apoyo para afrontar la inflación y que digan que aumentan el presupuesto de asuntos sociales cuando el IMAS llegó a gestionar más de la mitad del presupuesto en la pasada legislatura y en 2024 gestionará el 46 % del total. El líder de MÉS ha asegurado que los presupuestos reflejan una falta de proyecto de futuro, con falta de iniciativa y sin poner en marcha cuestiones nuevas salvó por «los recortes en lengua, cultura, igualdad y medioambiente».

La portavoz socialista, Catalina Cladera, ha asegurado que el presupuesto «está descuadrado» y por tanto es «ilegal», porque parte de una previsión de financiación por parte del Govern balear de 420 millones de euros, y el vicepresidente del Govern, Toni Costa, ha asegurado que la partida es de 411,5 millones, con lo que «hay un agujero de 8,5 millones de euros». El presidente Galmés ha respondido que el documento es correcto y se puede aprobar y «es totalmente dinámico» y sujeto a las modificaciones de crédito que sean necesarias.

Cladera ha insistido en que el presupuesto tiene un agujero de 8,5 millones que tendrá recortar el ejecutivo insular porque incumple la Ley de Haciendas Locales y que se podía haber corregido antes del pleno de este jueves. Además de que «Prohens le ha birlado 9 millones», según la socialista, el presupuesto está «marcado por la inercia, la falta de proyecto y continúa los proyectos que se han encontrado, pero desperdicia la herencia recibida» porque encontraron una institución saneada y «ya la endeudan y derrochan los remanentes para pagar la tasa de Tirme» de tratamiento de residuos.

La portavoz socialista ha rechazado «el sometimiento al ideario ultra de Vox» que se traduce en recortes y retrocesos «en lengua, cultura, lucha contra la violencia machista, memoria democrática y lucha contra el cambio climático». «Lo que están haciendo con la lengua propia da vergüenza», ha dicho Cladera, que ha avisado a Galmés de que se encontrará en todos los pueblos que visite con una pancarta de que «la lengua no se toca».

Cladera ha reprochado además que los presupuestos no aprovechan los proyectos de fondos Next Generation que se habían dejado iniciados. Bonet ha respondido a Cladera que el Govern no ha restado nada y ha afirmado: «No perderemos ningún fondo europeo, a pesar de la merienda que nos han dejado».

El Pi ha retirado su enmienda a la totalidad, ha cambiado su sentido del voto y se ha abstenido, después de varios acuerdos de enmiendas parciales aceptadas por el equipo de gobierno, sobre todo en relación con mejoras viarias y producto local, ha explicado el portavoz del PI, Antoni Salas.

Las 9 enmiendas aceptadas, por valor de 5 millones, son para cuestiones como la creación de un paseo hasta el cementerio de Ariany, la finalización del vial urbano de Porreres, la reforma de la intersección de la MA-3021 (Biniali-Binissalem) con el camino de Consell y una nueva rotonda en Son Ferriol, en el cruce de Son Llàtzer.

También se harán un nuevo carril bici de Son Ferriol a Palma por la carretera de Sineu, la conexión entre Peguera y Camp de Mar a través de un carril bici/paseo, la creación de una vía ciclista de Can Picafort en Artà, el proyecto de la ronda de Sencelles y la remodelación la carretera de Palmanyola-S'Esgleita (Bunyola). Además, el gobierno ha aceptado al Pi aumentar la subvención para mejorar y potenciar la comercialización del Producte Local.