Cirer exculpa a su número dos de incitar a la huelga del sindicato de Vox

La consellera de Família i Afers Socials, Catalina Cirer, anunció este miércoles que el Govern investigará si el correo interno difundido desde el mail de la Secretaria General de la Conselleria de Families i Afers Socials con la convocatoria de huelga nacional del sindicato Solidaridad, afín a Vox, incita al personal a secundar el paro de este viernes.

El texto del correo enviado es el siguiente: «Por indicación del secretario general, David Lozano Ortiz, le tramito adjunto el documento de huelga general organizada por Sindicato para la solidaridad de los trabajadores de España para el día 24 de noviembre de 2023. En un próximo correo, el departamento de personal de nuestra conselleria le remitirá las indicaciones pertinentes sobre el marcaje, permisos, etc.». En el correo se adjunta la notificación de la declaración de huelga a la autoridad laboral, en este caso, a la dirección general de trabajo del ministerio de Trabajo y Economía Social. Un documento de 7 páginas que enumera los motivos del paro y no incluye ninguna consideración laboral.

«Respeto las interpretaciones que se hagan de cualquier texto, pero los primeros sorprendidos hemos sido nosotros esta mañana. No sabíamos la existencia de ese mensaje. La redacción del correo no se corresponde con las instrucciones que se han dado», dijo Cirer. La consellera admite que este correo salió de la Secretaria General pero asegura que «no está redactado por el secretario general». Según indicó este miércoles, el trabajo de Ortiz es «tramitar las instrucciones que llegan de Función Pública, relacionadas con los servicios mínimos y explicar las medidas de actuación, sobre todo de las consellerías esenciales». Cirer asegura que tomará medidas en el asunto para aclarar lo que ha sucedido con el correo porque «la Administración no puede crear confusión, queremos ser claros y transparentes con nuestra gestión».

«Cese inmediato»

El PSIB-PSOE valora llevar a la Fiscalía el envío del mail, un hecho que califican de «absolutamente ilegal». El portavoz del grupo parlamentario socialista, Iago Negueruela, ha pedido a la presidenta Prohens y a la consellera Cirer que «cesen de inmediato» al secretario general de la Conselleria, David Lozano Ortiz, así como también «enviar de oficio a la Fiscalía los hechos si no quiere ser la responsable que su secretario general haga apología para asistir a una huelga absolutamente política». Según afirmó Negueruela, «esta llamada vulnera el derecho de libertad sindical» teniendo en cuenta que se trata «de un sindicato marginal, sin representación en la comunidad autónoma y menos en la función pública y el departamento de Catalina Cirer».