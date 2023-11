El Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) ampliará el Servicio de Atención Integral a Domicilio (SAID) a los días festivos y fines de semana. Se prevé que la ampliación se haga de forma progresiva a petición de los usuarios en el primer trimestre de 2024. El presupuesto de la Direcció insular d'Atenció Comunitaria i Promoció de l'Autonomia Personal, encargada de su gestión, sube un 10% respecto al 2023 para aumentar la atención a las personas dependientes en sus domicilios.

El nuevo equipo del Consell da continuidad así al modelo iniciado la legislatura pasada que prioriza la atención domiciliaria como alternativa al modelo residencial. Las personas dependientes pueden recibir atención en sus propios domicilios si es lo que desean sin necesidad de alejarse de su entorno.

«Atendemos a una demanda que nos hacen muchos usuarios y familias. La ampliación se hará de manera progresiva y en los casos que más lo requieren, sobre todo aquellos de soledad no deseada» afirma el conseller de Benestar Social del Consell de Mallorca, Guillermo Sánchez. «Apostamos por el SAID porque es el modelo de atención de presente y de futuro, y prueba de esta apuesta decidida es que incrementamos el presupuesto que destinamos. El SAID es necesario porque es el modelo que quieren la mayoría de personas mayores y en situación de dependencia: poder estar en su hogar, a cargo de buenos profesionales, y rodeados de familiares y amigos. También es el que prefiere la familia, porque facilita la conciliación», añade.

A día de hoy se dedican 13.000 horas mensuales a prestar este servicio y a partir de enero del año que viene está previsto aumentar 70.000 horas anuales más que se irán dando de manera progresiva en 18 meses. Los fines de semana representan 1.200 horas mensuales y 14.400 anuales. Está previsto contratar hasta 20 profesionales más para cubrir el servicio los sábados, domingos y festivos.

Más de 470 personas con dependencia reciben actualmente atención sociosanitaria y acompañamiento gracias a SAID, que cuenta con una plantilla de 300 profesionales de diferentes especialidades y está implantado a 39 municipios de Mallorca.

«El servicio, contempla una atención integral que va más allá de los cuidados y favorece que las personas usuarias continúen conectadas con su entorno comunitario. El profesional de referencia de cada caso se adapta a los deseos y costumbres de la persona que atiende y fomenta que su día a día sea lo más activo posible. Además, los equipos se coordinan con los diferentes servicios municipales para ayudar a las personas usuarias a acceder a todas las prestaciones y recursos de su entorno que puedan contribuir a mejorar su calidad de vida y la de sus familiares», indican fuentes del IMAS.