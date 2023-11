Lluís Apesteguia llama a la «insumisión» municipal contra la Oficina Lingüística

El coordinador de Més y alcalde de Deià, Lluís Apesteguia, ha animado al resto de alcaldes de las Islas a la «insumisión» y a rebelarse contra la posibilidad de que la Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística incluya sanciones a los ayuntamientos. Vox quiere que la norma establezca penalizaciones a quienes no cumplan con este precepto y, además, la norma tendrá efectos sobre los ayuntamientos y los consells, según consta en la memoria presupuestaria de este organismo.

«A mi que no me venga Vox a aplicar el reglamento que ya tengo en base a la Ley de Normalización Lingüística», dijo este lunes. «No vamos a dejar que se nos aplique esta norma; pedimos la insumisión». Apesteguia recordó que, hasta la fecha, el 90 % de las denuncias que se han presentado en la Oficina de Derechos Lingüísticos que desaparece estaban relacionadas con la imposibilidad de expresarse en catalán. «No haría falta todo esto, a no ser que quieran implantar medidas punitivas y eso nos preocupa», dijo. «¿Irá el Govern de Marga Prohens a defender que se pongan multas por las infracciones contra el catalán?», se preguntó.

El nuevo presidente de la FELIB, Jaume Ferriol, que este lunes fue recibido en audiencia por la presidenta del Govern, Marga Prohens, recuerda que los ayuntamientos ya tienen normativa al respecto que debe respetarse. «No controlará mucho porque cada consistorio se rige por las normas en vigor». «Lo que preocupa aquí es el catalán, si es un requisito o no en la Administración, y hoy la ley es la que es; si se cambia ya se verá», concluyó tras su reunión con Marga Prohens.