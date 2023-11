Luis García Langa, director de Mercados de SDC Analistas y colaborador de Ultima Hora, ha sido galardonado con el premio al mejor banquero privado del este de España; que incluye a Baleares, Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Murcia. Se trata de la III Edición de los Premios Citywire España, una plataforma británica de información financiera. La gala se celebró en el Hotel Villa Magna de Madrid

Langa ha expresado su satisfacción por este distintivo, ya que el proceso consistía en una nominación previa en la que había decenas de banqueros privados de varias entidades. Entre los elegidos se realizaba una votación en la que solo podían votar profesionales de la banca y la inversión financiera para llegar a la final. «La verdad es que ya me sorprendió mucho estar en la final porque, es cierto que había compañeros de algunas gestoras que me habían dicho que me habían votado pero no demasiados», ha reconocido.

Cabe precisar que había seis finalistas por cada zona. Durante el proceso, se sometían a una entrevista personal con un jurado de Citywire, en la que debían resolver un caso práctico de un potencial inversor; tenían que hacer una planificación financiera. «Sin más, hice una réplica de lo que hacemos con nuestros clientes: valorar su situación actual, valorar su cartera actual, ver cambios por cuestiones de calidad de la inversión, llevar a cabo la adecuación al perfil del inversor y la fiscalidad; y, por último, presentar una propuesta de fondos de inversión, tanto de renta variable como de renta fija que se adapte realmente a su situación y sus objetivos», ha detallado.

Langa también ha resaltado que Andbank, «de la que somos agentes se llevó el premio a Mejor Banca Privada de España y Mejor Red Agencial. Por lo tanto, fue una noche redonda con tres premios, uno muy directo, y otro que también soy parte implicada».