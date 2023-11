Que Argentina está pasando por una grave crisis socio-económica es indiscutible. El debate está en cómo salir de ella. La segunda vuelta de las elecciones se disputa hoy entre dos modelos contrapuestos -peronismo o ultraliberalismo- y dos polémicos candidatos: Javier Milei, del partido La Libertad Avanza, economista ajeno a la política hasta su efervescente fama en los últimos meses, y Sergio Massa, de ministro de Economía en el anterior Ejecutivo, de Unión por la Patria.

La violencia, la corrupción y la efervescente inflación y devaluación del peso argentino, junto con una agresiva campaña electoral, han trasladado a la sociedad un ambiente de crispación y enfrentamiento. Los argentinos -obligados a votar bajo pena de multas administrativas- acuden a las urnas entre la desesperanza tras décadas sucesivas de agravamiento del estado del sistema y la esperanza por hallar el cambio que permita reflotarlo.

'Speaker' deportivo

Llegó a Mallorca de vacaciones en 2001, procedente de Mar del Plata. El ‘corralito’ económico y la inseguridad le hicieron establecer la isla como su residencia desde entonces. «El año pasado volví después de más de veinte años. Me dolió ver a la gente sin esperanza. El país está echado a perder, no solo en cuanto a la economía. Se han perdido los valores, la educación...», lamenta ‘El Negro’, emocionado. Lo atribuye a la mala gestión política y a la «propia idiosincrasia de los argentinos». «El peronismo propone que todos tengan casa, que puedan ir de vacaciones, que nadie se quede en la estacada, pero todo a base de subvenciones. Llevamos décadas así y es insostenible», explica.

Pese a que no se decanta por ninguno de los dos candidatos, algunos puntos del programa del ultraliberal Milei le convencen, como la dolarización del país o el recorte en gasto público. «Son propuestas radicales y Argentina necesita un cambio radical, no sé si las suyas son las correctas y van a dar fruto, pero la gente está buscando un cambio». De entre los puntos del programa con los que ‘El Negro’ concuerda destacan la dolarización del país y el recorte de los planes (subvenciones estatales), a su parecer, desproporcionadas e injustificadas.

Milei durante el cierre en Córdoba su campaña electoral el viernes. Foto: REUTERS

Dentista

El escepticismo es el principal sentimiento con el que acudirá a las urnas del consulado hoy Noelia Acosta, argentina afincada en Mallorca. Pone el foco en que la salud, la educación y la igualdad de oportunidades, algo que no considera garantizado este domingo en Argentina, «pero a lo que no se le da importancia en los programas electorales». El escenario político lo considera «una gran puesta en escena de marketing por parte de los poderosos, en especial, en lo que respecta a Javier Milei». Lo considera un «violento, que quiere quitar derechos fundamentales. No entiendo cómo puede haber tanta gente que le apoya». Votará, asegura, a la que considera la opción menos mala, a Sergio Massa, más cercano a sus ideales de igualdad de derechos y oportunidades.

Empresario

«Cada vez Argentina está más cerca del precipicio, de un punto de inflexión del que no se va a poder recuperar, como ha pasado en países de Latinoamérica que no han podido recuperar su estabilidad y democracia», así de contundente valora este argentino residente en la Isla la situación actual que atraviesa su país natal. De los dos candidatos finales para hacerse con la Presidencia, percibe a Massa como continuista, «nos lleva a una riqueza máxima por parte de las élites y una pobreza extrema para el resto».

Fotógrafo

Pimkin llegó a Mallorca como fotógrafo de una agencia de noticias francesa, hasta que Pere Serra, antiguo director de Ultima Hora lo fichó. Ahora, ya retirado, vive las elecciones en su Argentina natal con suma impotencia: «Lo que está pasando es único en Latinoamérica: violencia, falta de educación, desastre económico», afirma. Las propuestas de ninguno de los candidatos le convencen y hoy no va a votar. «Esto no viene de ahora, se lleva gestando muchos años, desde que era pequeño, la gente compra dólares para revenderlos y poder sobrevivir, algo insólito en la economía de un país».

Massa, durante el debate televisado entre ambos candidatos.

Empresaria

Ybarra, presidenta de la Seguridad Privada en Balears y argentina de nacimiento, sí encara la segunda vuelta con cierta esperanza para liberarse del peronismo, al que acusa de crear «una generación completa que no sabe lo que es el trabajo», debido a que los gobiernos de esta ideología que se han ido sucediendo han «robado y otorgado subvenciones a lo loco». Así, ve en el candidato ultraliberal una oportunidad para cambiar el sistema político, social y económico. Pese a su inexperiencia política, «peor que lo que han hecho no lo puede hacer», vaticina.

Abogado

El abogado argentino residente en la isla ve la cita electoral con «un ambiente muy crispado, con dos modelos contrapuestos de país». Debido a esa tensión social, prefiere no revelar su voto.