Llorenç Galmés apuesta por proteger «lo que nos define como pueblo: nuestra cultura»

«¿Qué queremos que sea Mallorca en el futuro? En un mundo cada vez más globalizado es imprescindible proteger lo que nos define como pueblo y nuestra forma de vivir: la cultura, que se ha ido transmitiendo de generación en generación a lo largo de los siglos». El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha pronunciado este viernes estas palabras en el Auditori d’Alcúdia durante su primer discurso en el cargo con motivo de la entrega de las medallas que la institución insular otorga cada año para reconocer la aportación de personas y colectivos a la Isla.

«En momentos de incerteza nos tenemos que agarrar a aquello que nos conecta con nuestra esencia, con nuestras raíces, de allí de donde venimos y que definen nuestra identidad como pueblo», ha defendido el presidente, en una intervención con un tono claramente regionalista. «Promoveremos la conservación y difusión de nuestro patrimonio, de la lengua, la cultura y las tradiciones», ha insistido, buscando transmitir que, pese a gobernar junto a Vox, su partido, el PP, apuesta por «reforzar» la identidad mallorquina.

Galmés ha reivindicado que «la vida es de los inconformistas», para acto seguido asegurar que su ejecutivo no se quedará de brazos cruzados ante «las injusticias, las desigualdades, las dificultades para llegar a fin de mes, los atascos o el transporte público insuficiente». Su gobierno tampoco aceptará una ordenación del territorio «confusa» o una oferta turística ilegal que «pone en riesgo la convivencia» entre residentes y visitantes. Galmés, asimismo, ha mencionado dos temas con los que, de nuevo, ha querido marcar distancia ideológica con Vox: «No nos conformaremos ante la violencia contra las mujeres ni con los efectos del cambio climático». «Mallorca clamó por un cambio y trabajamos desde el primer minuto para hacerlo realidad», ha añadido el presidente, que con la celebración del acto en Alcúdia ha puesto en valor la Part Forana: «Aumentaremos la inversión en los pueblos para que puedan ejecutar sus proyectos».

Tradición y modernidad

«Como pueblo que somos, nuestro deber es agradecer y reconocer su excelencia», ha afirmado Galmés refiriéndose a las 16 entidades o personas premiadas este año, seis de las cuales ya han fallecido. «Gracias a ellos podemos ver con ilusión el día de mañana de una tierra que conecta sus raíces y tradiciones. Son un ejemplo de esfuerzo, de sacrificio, de la tenacidad de luchar por sus sueños y de tener la capacidad de ir por delante, de ver lo que otros todavía no intuimos, de romper barreras y anhelar una sociedad más justa», ha asegurado el presidente. ha mencionado la aportación social de todos los galardonados, como el de las dos futbolistas campeonas del mundo, Cata Coll y Mariona Caldentey. «Su victoria más profunda es la de la igualdad», ha reivindicado.

En nombre de todos los premiados ha intervenido Janka Jurkiewicz, que ha sido galardonada con el Jaume II por ser un referente de la igualdad al haber sido la primera mujer que llegó a ser inspectora en jefe de la Policía Nacional ascendiendo desde Baleares. «Cuando supe que iba a decir unas palabras por todos los premiados me puse a investigar, perdonadme que tenga un poco de deformación profesional», ha dicho la agente, provocando la risa del público. «Debía indagar un poco sobre las personas con las que tengo la suerte y el honor de compartir este reconocimiento y, después de leer sus historias, creo que el nexo de unión entre todos es el amor que sentimos por nuestra tierra... Mallorca», ha dicho.

«Es una isla única, con una rica historia, una cultura diversa, una naturaleza privilegiada y una gente maravillosa. Combina la tradición con la innovación, el respeto con la tolerancia, la calidad con la accesibilidad. Mallorca acoge con los brazos abiertos a todos los que vienen a conocerla, a compartir sus experiencias y a aportar su talento», ha considerado la premiada, que llegó a la isla hace unos 25 años junto a su marido, y con la «certeza de que me enamoraría y que la morriña gallega se me iba a olvidar». «Los galardones recibidos nos animan a seguir adelante con nuestros proyectos, con nuestros sueños e ilusiones para hacer de Mallorca un lugar cada vez mejor para vivir, trabajar y disfrutar. Sabemos que no es fácil, que hay dificultades, retos y obstáculos, pero también sabemos que con pasión, perseverancia, creatividad y solidaridad, se puede conseguir cualquier cosa», ha defendido la policía.

«La cultura, el deporte, la empresa y los servicios públicos y sociales son cuatro ámbitos que, pese a ser diferentes, tienen la capacidad de transformar la realidad, de generar valor, de inspirar y de contribuir al bienestar de nuestra sociedad», ha considerado sobre los diferentes sectores.

Jurkiewicz ha reivindicando que en la sociedad hay muchas personas anónimas que con su trabajo, esfuerzo, talento y compromiso» mejoran la vida en Mallorca. Para concluir su intervención, ha citado a la científica y premio Nobel de Física y Química, Marie Curie: «No se trata de ser los mejores, sino de dar lo mejor de nosotros mismos».