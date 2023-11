Un 20 % de los centros educativos públicos que tienen procesos de selección de directores en Baleares (entre 70 y 90, según el curso) se quedan cada año, de media, sin candidato para dirigirlos porque ninguno de sus docentes se anima a presentar un proyecto escolar. Una foto fija de la situación actual de los más de 320 colegios e institutos que hay en las Islas muestra casi el mismo porcentaje, con unos setenta centros que no cuentan con un proyecto de dirección.

Se trata de una cifra elevada, pero que se puede leer con «optimismo», puesto que en otras comunidades se llega a un 50 % de casos en los que nadie quiere afrontar esta responsabilidad, según explica el director del Centre de Formació, Innovació i Recerca per a la Direcció Escolar, Manel Perelló. Aun así, «en el resto de Europa es impensable que un centro no tenga candidato, es algo que no debemos admitir tampoco aquí», afirma el también profesor de Secundaria. Cuando no se presenta ningún candidato, una comisión presidida por la Inspección Educativa se encarga de elegir al director.

La entidad que lidera Perelló, creada en 2021, trabaja para conseguir que todos los centros cuenten con candidatos, como exige la normativa. «Si las condiciones fueran mejores, habría más docentes que se animarían, pero es un trabajo duro y muy burocrático», señala Perelló, que también apunta al factor económico. «El problema no es el dinero, que también, se requieren ganas y una formación previa», afirma. Las retribuciones por asumir este cargo varían según la etapa educativa y otras tipologías, pero van de los 96 y 593 euros en Infantil y Primaria, y de los 545 a los 776 en Secundaria y centros de FP. Los sindicatos han conseguido que próximamente se suba un 30 %.

Perelló también destaca que la mayoría de los candidatos se instruyen en el último momento. «El sistema debe atraer a la gente convencida de que quiere ser director», considera Perelló.