Mallorca y Asturias han sido los dos destinos españoles elegidos como mejores lugares para viajar en Europa el próximo año 2024, según la publicación especializada Condé Nast Traveler que ha publicado los doce destinos favoritos para viajar por Europael próximo año.

Todas las ediciones globales de la publicación especializada en viajes y estilo de vida acaban de hacer pública su selección anual de lugares para visitar en 2024, 'Best Places To Go'. Entre las diversas recomendaciones de los expertos, Condé Nast Traveler ha elegido los doce mejores destinos de Europa y que son tendencia, ya sea por sus inauguraciones hoteleras, sus restaurantes con estrellas Michelin, nuevos museos o por sus eventos deportivos.Y entre la docena de seleccionados seleccionados se encuentran dos destinos españoles: Asturias y Mallorca.

Mallorca ha sido seleccionado «por su amplio abanico de hoteles nuevos repartidos por la isla». Condé Nast Traveler describe Mallorca como «la gran dama del Mediterráneo» donde el lujo bien entendido, en el que la exclusividad, el servicio excepcional y la sostenibilidad son elementos indiscutibles gracias a los cuales la isla goza de una posición privilegiada en la cima de la hospitalidad de clase mundial.

Además, en los últimos meses, la isla balear ha visto como su territorio se llenaba de importantes proyectos hoteleros como Son Bunyola, el sueño de Richard Branson en la Sierra de Tramuntana, Grand Hotel Son Net, la nueva aventura de los creadores de Finca Cortesin o Zel Hotels, fruto de la alianza entre Rafa Nadal y Meliá.

Durante 2024 la isla se verá envuelta en una serie de inauguraciones hoteleras como Four Seasons (que asumirá la gestión del emblemático Hotel Formentor), o Portella, el nuevo proyecto de los fundadores de Casa Bonay (Barcelona), diseñado por el aclamado estudio parisino Festen.

Asturias ha sido elegido como «el lugar perfecto para el ecoturismo pero sin renunciar al lujo». Los expertos aseguran su marca 'Asturias, Paraíso Natural', creada hace casi 40 años, simboliza todo lo que se busca en una escapada. Destaca por sus grandes espacios naturales, muchos Reserva de la Biosfera por la Unesco y por sus rutas del Camino de Santiago recuperadas como el Camino Primitivo, que atraviesa algunas de las comarcas menos conocidas de la región.

Además Asturias cuenta con una gran oferta ecoturística como el primer hotel rural de España (La Rectoral de Taramundi) o el Eco-resort Pueblo Astur (Picos de Europa), entre otros y una gran variedad de rutas gastronómicas como su 'cocina de paisaje', sus 10 estrellas Michelin, el movimiento culinario emergente en los valles del Caudal y del Nalón y su capital, Oviedo atraerá en el mes de abril la mirada del mundo hacia su gastronomía, reuniendo a más de 200 chefs en el congreso Euro-Toques.

La redacción de Condé Nast Traveler también destaca otros destinos españoles como Brihuega en Castilla la Mancha «para confirmar de una vez por todas que la Alcarria es mucho más que la Provenza española», Marbella en Andalucía por tener «un clima envidiable, una gastronomía imparable y algunos de los mejores hoteles del mundo» o Os Ancares en Galicia « una zona mágica de conexión con la naturaleza», entre otros.

Esta lista aparece tanto en la edición española como en las distintas ediciones internacionales, con lo que podrá ser consultada en distintos idiomas, y forma parte del proyecto global en el que varias ediciones de Condé Nast Traveler en España, Estados Unidos, Reino Unido e India han realizado una serie de listas sobre los lugares más recomendados para visitar en 2024.