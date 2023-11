El periodista Albert Salas ha sido elegido este martes director general de IB3 por una amplia mayoría, aunque sin el apoyo del PSIB, que ya había adelantado que no votaría a favor. En el pleno del Parlament, Salas ha recibido finalmente el apoyo de los diputados de MÉS per Mallorca y Més per Menorca, que han adelantado su voto «crítico de confianza» durante la jornada parlamentaria. El candidato, presentado por el PP, ha tenido que esperar a la segunda votación, celebrada este martes en el pleno, para ser elegido por mayoría absoluta de 40 votos a favor del candidato y 19 en blanco.

El pasado 10 de octubre la candidatura de Salas cosechó 32 votos a favor y 25 en blanco, aunque en aquel momento se necesitaba una mayoría de tres quintos. Los representantes de las formaciones ecosoberanistas han indicado que el voto favorable está motivado por los compromisos que el propio Salas adquirió en las reuniones que mantuvo con los grupos parlamentarios. Salas, en declaraciones a los medios minutos después de su elección, ha adelantado que su línea no será rupturista respecto a la anterior dirección y ha expresado su confianza en poder presentar en unos días a su equipo de trabajo, que ya tiene conformado al 90 por ciento, según ha afirmado. El recién elegido director del ente se ha fijado como uno de sus primeros retos culminar el proceso de internalización de la plantilla de informativos, que él mismo reclamó en su etapa en la sección de deportes. «Queremos que IB3 siga siendo la televisión y la radio de referencia de Baleares», ha añadido. Salas ha recalcado que el modelo lingüístico no experimentará cambios y ha explicado que su objetivo es, a partir de los informativos, ir conquistando más cuota de pantalla.