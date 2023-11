Més per Mallorca y Més per Menorca votarán esta mañana a favor de la propuesta del PP para que el periodista Albert Salas -hasta ahora, responsable de comunicación del Mallorca- sea director general de IB3. Sus votos no son necesarios para que sea elegido pero optan por darle "un voto de confianza" después de las conversaciones que han mantenido con el candidato, según han explicado Lluís Apesteguia y Josep Castells.

Ambos partidos optaron por abstenerse hace un mes y su elección se frustró pues se necesitaba el voto de las tres quintas partes del pleno. Para ser elegido en segunda vuelta, lo que este martes sucederá, es suficiente la mitad más uno de los votos. PP y Vox la superan. El PSIB se mantiene en la abstención y desconocía que los dos grupos de Més fueran a cambiar el sentido del voto, ha informado el portavoz socialista, Iago Negueruela, tras conocer el anuncio. Tampoco lo sabía el PP. Apesteguia y Castells han explicado que no han negociado ni con PP ni con Vox ni que tampoco han hablado con estos partidos. "Las conversaciones han sido con Albert Salas", han dicho. Y han precisado que el inminente director general les ha dado garantías de que el catalán seguirá siendo lengua vehicular y que la televisión será un instrumento de normalización. También dicen haber recibido garantías de que nombrará una dirección y un equipo independiente sin vinculación con partidos políticos. El mandato de Salas es por seis años y sustituirá al también periodista Andreu Manresa. El PP había amenazado con cambiar la ley si Manresa no se iba de manera voluntaria. Jordi Bayona ha dirigido el ente de manera transitoria hasta que asuma Salas la dirección. El BOIB publicará el miércoles su nombramiento.