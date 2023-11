El PI-Proposta per les Illes Balears ha presentado una moción, este lunes, en la Asamblea de Alcaldes, celebrada en Alcúdia, para mantener el requisito del catalán en la Sanidad, que ha sido vetada por el presidente del Consell, Llorenç Galmés, con su voto de calidad.

En una nota de prensa, el PI ha informado que la alcaldesa de Banyalbufar, Leonor Pons, como representante del partido en la mesa de la Asamblea de Alcaldes, ha presentado una moción para mantener el catalán como requisito en la Sanidad. Esta es la primera moción que se ha votado en la Asamblea de Alcaldes de Mallorca desde su fundación y ha sido rechazada por el voto de calidad del presidente del Consell.

Bosch ha expuesto que «el idioma no es el problema real que los médicos, enfermeros y personal sanitario tienen». «Su problema es la vivienda, la falta de un plus de insularidad digno y el elevado coste de la vida en Baleares», ha añadido, apuntando que «aquí es donde se tienen que buscar y poner medidas, no en el dejar de utilizar la lengua propia, que al final marca la identidad de los mallorquines».

Como no ha habido unanimidad como en el resto de puntos, se ha tenido que votar. Los representantes de El PI, la mayoría de los partidos municipales independientes, PSIB y MÉS per Mallorca han votado a favor de mantener el requisito y el PP, la consellera insular de Desarrollo Local (Vox) y el presidente del Consell (PP) en contra. La votación ha quedado 25 a 25 y el voto de calidad del presidente ha desempatado. Por lo tanto, según la formación regionalista, Galmés ha vetado enviar la propuesta al Govern.

Lo que si se ha aprobado por unanimidad ha sido pedir al Gobierno central que se pueda continuar utilizando los remanentes municipales para invertir en los vecindarios de Mallorca. Esta también ha sido una propuesta de El PI que ha trasladado la alcaldesa de Banyalbufar a la Asamblea.

Por otro lado, los alcaldes de El PI, que este lunes han asistido a la Asamblea de Alcaldes de Mallorca, en el Auditorio de Alcúdia, han participado en el debate sobre la inyección de capital del Consell a Tirme o el control de animales salvajes.

El conseller portavoz de El PI y alcalde de Costitx, Antoni Salas, ha pedido que «se pongan más recursos para controlar las plagas como las colonias de gatos o las palomas». «Es imprescindible que todas las instituciones ayuden, porque no puede ser que el Gobierno Estatal saque una normativa y que el problema vaya pasando en cascada por todas las instituciones y al final todo revierta sobre los ayuntamientos», ha manifestado. «Cuando te cargan con una responsabilidad, te tienen que dotar de unos instrumentos y de unos recursos para llevarlo a cabo», ha añadido.

Salas también ha hablado de la inversión de 43 millones de euros a Tirme. «Está bien que se haga esta inyección de dinero para que no revierta sobre el recibo de las basuras de los ciudadanos, pero me preocupa que esto pueda ser un agujero anual. Que cada año se vaya repitiendo. Ahora lo han cogido de los remanentes, ¿pero los próximos años de dónde lo cogerán?», se ha preguntado. «Es importante que el Consell se pueda anticipar».

A la Asamblea han asistido los alcaldes Miquel Porquer (Muro), Salvador Femenias (Petra), Leonor Bosch (Banyalbufar), Joan Carles Verd (Sencelles), Joan Ribot (Ariany) y Antoni Salas (Costitx y portavoz en el Consell), además de la consellera insular Magdalena Vives.