El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, no ha aclarado si grupo votará a favor de Albert Salas para dirigir IB3 mientras no tengan las garantías de que el PP no presionará para que no mantenga su modelo respecto a la presencia del catalán.

En la rueda de prensa previa al pleno de la Cámara autonómica, que este martes votará por segunda vez la propuesta de nombramiento de Salas y que saldrá previsiblemente adelante con los votos de PP y Vox ya que se necesita mayoría absoluta en esta segunda votación, el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ya ha adelantado que su grupo no prestará su voto favorable. Apesteguia ha apuntado que el proyecto de Salas es claro en cuanto al modelo lingüístico del ente comprometido con el catalán, pero que no ha habido "respuestas claras" por parte del PP. Negueruela, por su parte, ha adelantado que su grupo se mantendrá en la oposición al nombramiento.

Por su parte, la portavoz de Vox, Idoia Ribas, ha adelantado, de nuevo, el apoyo a Salas, mientras que el portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha expresado su deseo de que el nombramiento saliera por unanimidad ya que Salas "aglutina consenso".