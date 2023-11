Representantes de dieciséis organizaciones sociales baleares han firmado un manifiesto para mostrar su rechazo a los actos y acontecimientos derivados de la firma de los pactos para lograr la investidura del candidato del PSOE a la reelección como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y para "defender los valores democráticos y la convivencia pacífica".

El texto ha sido presentado este lunes en la plaza del Olivar de Palma y ha sido firmado por asociaciones culturales, como la Obra Cultural Balear (OCB) o Palma XXI; sindicatos, como UGT, CCOO o STEI; organizaciones feministas, como Adisb-DonaSana o Dones en Dansa; entidades ecologistas, como el GOB; o memorialistas, como Memòria de Mallorca, entre otras. Al acto también han asistido diputados, consellers insulares y regidores de PSIB, MÉS per Mallorca o Unidas Podemos.

En el manifiesto, los firmantes expresan su "firme defensa" de los valores democráticos, el pluralismo político, la libertad, la igualdad y la justicia social. Al mismo tiempo, también han puesto de relieve su "enérgico rechazo" a los actos convocados "con la voluntad de presionar y amenazar para alterar las decisiones tomadas con total libertad y legitimidad por parte de las formaciones políticas representadas en las Cortes Generales".

El portavoz de una de las entidades firmantes, la Plataforma per la Democràcia de Balears, Miquel Gelabert, ha apuntado que, desde su punto de vista, estas concentraciones frente a las sedes de partidos o entidades democráticas "no van contra Sánchez o la amnistía, van en contra del pluralismo político y del sistema parlamentario consagrado en la Constitución, que para según qué cosas es sagrada y para otras no".