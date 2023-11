«Nunca se había puesto por escrito un ataque tan feroz a la independencia judicial»

La inclusión de persecuciones judiciales y de politización de la justicia en el texto del acuerdo entre Junts y PSOE ha molestado sobremanera a jueces y magistrados ante lo que entienden que es un ataque a su independencia con la perspectiva de una comisión de investigación parlamentaria para analizar actuaciones judiciales. Los intentos de rectificación por parte del PSOE no han calmado los ánimos. Jaime Tártalo, presidente de la Sección Primera de la Audiencia Provincial y portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria explica la reacción unánime de todas las asociaciones, decanos y presidentes de audiencias provinciales.

¿Por qué se ha producido una reacción tan unánime de los jueces?

Es porque es la primera vez, dentro de esta campaña que se produce desde hace años de demonización de los jueces, que se plasma un ataque tan feroz de la independencia judicial y a la división de poderes por escrito, negro sobre blanco.



Entonces, ¿es algo que viene de largo?

Es evidente que hay una campaña desde hace tiempo. Solo basta ver la reacción de algún ministerio con las primeras resoluciones judiciales que se produjeron en aplicación de la ley del ‘solo sí es sí’.



¿Dónde está ahora el salto?

Es escandaloso que el poder legislativo quiera revisar ahora el contenido de resoluciones judiciales para decidir si el magistrado que las dictó ha prevaricado. Condenar a alguien por motivos ideológicos es prevaricar. No se si van a sentar en el banquillo a los magistrados que juzgaron el Procés o a los magistrados del TSJ de Catalunya a los que tramitan causa que no guardan relación con el procés pero que les toca tangencialmente.



Las asociaciones denuncian un riesgo para la independencia de los jueces...

Es un ataque a la independencia judicial y a la división de poderes. ¿Dónde se ha visto que el Legislativo revise sentencias? Cuando dictamos sentencias y hacemos juicios no pensamos en la ideología de un señor, en su origen o su orientación sexual. Genera una absoluta desconfianza en nuestro trabajo. Nunca pensé que íbamos a llegar a este nivel. Ninguno de los miembros de la judicatura pensaban que en nuestro país se llegaría a poner por escrito que el Parlamento creará comisiones para revisar decisiones judiciales.



¿Qué opina su asociación sobre la amnistía?

En principio estamos esperando a ver cómo se va a articular. Hay alguna asociación que se ha pronunciado, pero con el tema del lawfaer tal ha sido el ataque que ha saltado todo el mundo. En cuanto a la amnistía, vamos a esperar, pero a nivel personal puedo trasmitir que me parece muy preocupante que se afecte así al principio de igualdad. Los delitos cometidos por todo el mundo no van a tener la misma respuestas.