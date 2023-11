«Ante el mensaje del miedo, ningún recorte: priorizamos a las personas, la movilidad, la cultural, el medio ambiente y el municipalismo». Así ha presentado este viernes el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, el presupuesto de la institución de cara al año que viene, que volverá a tener una cifra récord de 646 millones de euros, 40,2 más que el de este 2023, que ha sido de 605,8 millones. La buena situación macroeconómica ha permitido al pacto de PP y Vox anunciar esta subida del 6,6 %, que no incluye un incremento de los ingresos que recibe del Gobierno central debido a que todavía no se ha formado el nuevo ejecutivo y no disponen del nuevo presupuesto general. Se estima que la financiación estatal sería de unos 10 millones de euros adicionales.

El Departament de Benestar Social, que siempre cuenta con la mayor partida, contará el año que viene con 288 millones, que representan el 44% del total del presupuesto del Consell. Aun así, el gasto para políticas sociales, que se hace de manera transversal entre todos los departamentos, llegará a los 351 millones de euros, lo que supone el 54,3% del total del presupuesto global. Territori, Mobilitat i Infraestructuras, el segundo departamento mejor financiado, dispondrá de un presupuesto de 131,5 millones de euros para 2024, un 6% más que este año. Esto representa el 20 % del total. El grueso de la inversión irá destinado a la conservación y la mejora de la red viaria, con una partida de 54,2 millones de euros, mientras que la parte destinada a nuevas infraestructuras contará con 25,6 millones de euros, que servirá para construir rondas en los pueblos, rotondas y nuevos carriles de accesos, como el que se está haciendo en el polígono de Can Valero. La única gran obra prevista para esta legislatura es la construcción del primer tramo del segundo cinturón, que unirá el Coll d'en Rebassa con Son Ferriol. El gobierno insular estima que costará más de 100 millones, por lo que buscarán financiación del Estado a través de un nuevo convenio de carreteras o alguna fórmula similar. Aun así, ya se ha avanzado, aproximadamente, 1 millón de euros para empezar la redacción del proyecto. El presupuesto de 2024 contempla, asimismo, 14 millones de euros para el Plan de Accesos a Palma y otros 19 millones para la dotación de la ITV, con el fin de mejorar el servicio que presta a los ciudadanos. El presupuesto del Departament de Presidència para 2024 será de 37,4 millones de euros, un 6,6% más que este año. La Direcció Insular de Famílies, que antes era la de Igualtat, pero a petición de Vox se modificó el nombre, contará con 300.000 euros para implementar políticas de igualdad y de lucha para la erradicación de la violencia de género. También habrá una inversión de 1,2 millones para políticas de juventud, medio millón más que este año. Por otra parte, el Consorci Serra de Tramuntana dispondrá de un presupuesto de 2,6 millones de euros. Noticias relacionadas Vox sustituye una actividad del Consell sobre cambio climático por otra de caza El Departament de Turisme gestionará 16,6 millones de euros, un 22% más que en 2023, con la finalidad de luchar contra la oferta ilegal, según ha destacado el presidente insular. Las inversiones destinadas a ordenación turística incrementan un 13,5% y llegan casi a los 6 millones. Además, destaca la partida de 400.000 euros para la incorporación de ocho nuevos técnicos para agilizar la tramitación de las sanciones, así como la dotación de 500.000 euros para la digitalización y para los programas informáticos del departamento. El presupuesto del Departament de Cultura i Patrimoni es uno de los que más aumenta, hasta un 17%, y asciende a los 32,5 millones de euros. Entre los proyectos más importantes destaca la creación del Institut Cultural de Mallorca, con 3,6 millones de euros y la inversión de 400.000 euros para hacer de la Misericòrdia el centro cultural de relevancia de Palma. Asimismo, se destinará un millón de euros para la puesta en marcha de la marca Artesania de Mallorca. Hisenda i Funció Pública tendrá 61,4 millones de euros y es de señalar el incremento de un 24% de la dotación destinada al servicio de los Bombers de Mallorca, que llegará a los 32,5 millones. Se engloban los tres millones para renovar los recursos y la flota de vehículos, la finalización de las obras del nuevo parque de Manacor y la construcción del parque de Santanyí, con una aportación inicial de tres millones. Medi Ambient, Medi Rural i Esports dispondrá de 36 millones de euros, 4 más que este año. Entre las principales partidas destacan los 2,5 millones de euros para la gestión de los refugios. El Consell de Mallorca apenas tiene competencias en la gestión ambiental de la Isla, pero el nombramiento de Pedro Bestard, de Vox, como responsable de este departamento, generó mucha polémica al ser un declarado negacionista del cambio climático. De hecho, se suprimió una actividad relacionada con la crisis climática del catálogo de actividades de educación ambiental de la institución insular y se sustituyó por otra de caza. El Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local dispondrá de un presupuesto de 42,7 millones de euros que permitirá que la institución insular duplique las inversiones del Plan de Obras y Servicios (POS) hasta los 20 millones de euros. Asimismo, se destinarán tres millones de euros a los planes de acción para la energía sostenible y para el clima. También se invertirán 20 millones de euros para mejorar la red de agua municipal.