750.000 euros para la Oficina Lingüística de Vox y solo 50.000 para Anticorrupción

Los Presupuestos del Govern para el año que viene incluyen una partida de 750.000 euros para poner en marcha la Oficina Lingüística de Vox y apenas reservan 50.000 euros para a Oficina Anticorrupción, que está en pleno proceso de eliminación. El Govern ya quería tener disuelta esta entidad antes de que finalizara el año para no tener que incluirla en los Presupuestos, pero las cuentas incorporan una partida mínima hasta que se disuelva la entidad, que podría incrementarse si es necesario.

Vox será el encargado de poner en marcha la Oficina de Libertad Lingüística, que dependerá del Parlament. Inicialmente se planteó la posibilidad de que los Presupuestos no recogieran la creación de este nuevo organismo y que su creación llegará a través de enmiendas del partido de extrema derecha, pero finalmente se ha optado por incorporar una partida específica a petición de Vox, según ha ezplicado el vicepresident del Govern, Antoni Costa.

Las cuentas para el año que viene incluyen una subida del sueldo de los trabajadores de la Comunitat que también se trasladará a los altos cargos, aunque el vicepresident no ha detallado a cuánto ascenderá el aumento. Ha confirmado que los Presupuestos no reservan una partida específica para la ejecución de los proyectos del tren de Llevant y del tranvía de Palma, si bien ha preciaso que el Govern no descarta que se puedan hacer ambas infraestructuras.

«Cuando el proyecto esté hecho y en disposición de ser licitado, se hará. No presupuestaremos humo; un proyecto de estas características se presupuesta cuando esté asegurado toda la financiación», ha señalado. Ha recordado que hay 30 millones de la ecotasa que debían destinarse al proyecto del tren «y solo hemos visto un power point». Ha dicho que el Govern no tiene dinero suficiente para ejecutar estas obras (solo el tranvía cuesta más de 400 millones) y ha señalado que estas actuaciones deben financiarse mediante convenios con el Estado.